Готувати парасольку? Яка погода чекає на українців 6 червня – прогноз

Погода на 6 червня – що говорять синоптики

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У неділю, 6 червня, в Україні очікуються дощі практично по всій території країни, а місцями також будуть грози і шквальні зливи.

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Температура повітря на вихідних буде комфортною – від 18 до 23 градусів тепла вдень.



Сьогодні Україну накриють дощі і грози. Фото: Укргідрометцентр

У Києві 6 червня очікуються опади. В цілому максимальна температура на вихідних очікується близько 20 градусів тепла.

З понеділка в Україні знову очікуються дощі.

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В тренді Україна знову накриє дощовий циклон: синоптик попередила про погіршення погоди

Однак з понеділка в Україні в країні знову очікуються дощі.

Яку погоду на все літо прогнозують українцям метеорологи і народні синоптики, читайте в прогнозі на сайті "Сьогодні".

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