Готувати парасольку? Яка погода чекає на українців 6 червня – прогноз

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У неділю, 6 червня, в Україні очікуються дощі практично по всій території країни, а місцями також будуть грози і шквальні зливи.
Температура повітря на вихідних буде комфортною – від 18 до 23 градусів тепла вдень.
Сьогодні Україну накриють дощі і грози. Фото: Укргідрометцентр
У Києві 6 червня очікуються опади. В цілому максимальна температура на вихідних очікується близько 20 градусів тепла.
З понеділка в Україні знову очікуються дощі.
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Однак з понеділка в Україні в країні знову очікуються дощі.
Яку погоду на все літо прогнозують українцям метеорологи і народні синоптики, читайте в прогнозі на сайті "Сьогодні".
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