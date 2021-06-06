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Готувати парасольку? Яка погода чекає на українців 6 червня – прогноз

6 червня, 06:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Погода на 6 червня – що говорять синоптики

/ Фото: Getty Images

У неділю, 6 червня, в Україні очікуються дощі практично по всій території країни, а місцями також будуть грози і шквальні зливи.

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Температура повітря на вихідних буде комфортною – від 18 до 23 градусів тепла вдень.

Сьогодні Україну накриють дощі і грози. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні Україну накриють дощі і грози. Фото: Укргідрометцентр

У Києві 6 червня очікуються опади. В цілому максимальна температура на вихідних очікується близько 20 градусів тепла.

З понеділка в Україні знову очікуються дощі.

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Однак з понеділка в Україні в країні знову очікуються дощі.

Яку погоду на все літо прогнозують українцям метеорологи і народні синоптики, читайте в прогнозі на сайті "Сьогодні".

Дивіться більше, про що ще говорять в Україні та світі сьогодні:

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