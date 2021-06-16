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Град, ливни и шквальный ветер: где в четверг будет бушевать циклон

16 июня 2021 17:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Наталия Диденко рассказала, жителям каких областей 17 июня повезет с солнечной и жаркой погодой

В Украину пришло летнее тепло, но некоторые регионы страны все же пострадают от непогоды в четверг – будут дожди с грозами, град и шквалы.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Юг и север "поменяются местами"

Завтра свежее всего будет на традиционно самом теплом юге – 20-24 градуса. А на севере наоборот жара до +28.

В остальных регионах страны 24-27 тепла.

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В Киеве тоже ожидается жаркая погода, в течение дня 26-28 градусов.

Дождей станет меньше, но разойдутся не на шутку

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Циклон над Крымом и Приазовьем обусловит сложную погоду. В южной части, на востоке и в центральных областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град.

На западе и севере Украины дожди будут блокировать антициклон, поэтому существенные осадки там маловероятны. Разве что в Черновицкой и южных районах Киевской области может слегка покапать.

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В Киеве без осадков.

"В пятницу, субботу и воскресенье в Киеве будет настоящее лето – сухо, солнечно и 27-29 градусов", – добавила Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказывала, что впервые за 10 лет Украине не угрожает засуха. Гидрометцентр проанализировал условия, в которых развиваются ранние зерновые, овощи и фрукты урожая 2021 года.

Смотрите в нашем сюжете, как мощный град накрыл Днепр:

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