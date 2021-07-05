Грозы и бури разбушевались в Украине: десятки населенных пунктов остались без света

Обесточены дома из-за непогоды в Украине. Коллаж "Сегодня"
В Украине в результате непогоды без электроэнергии остались 29 населенных пунктов в четырех областях. Больше всего пострадала Киевская область.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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Отмечается, что из-за порывов ветра, дождей и гроз в населенных пунктах срабатывали системы защиты, которые отключали электричество.
Какие регионы пострадали от непогоды:
- Киевская область – 20 населенных пунктов без света;
- Донецкая область – пять;
- Запорожская – три;
- Кировоградская – один.
Сейчас на местах работают бригады облэнерго.
Напомним, в приморском Бердянске 4 июля прошла сильная гроза, сопровождаемая ураганным ветром, которая просто разгромила городские пляжи.
Кроме того, в оккупированном Россией Крыму во время сильных ливней и последовавшего за этим наводнения погиб человек, еще один пострадал.