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Грозы и бури разбушевались в Украине: десятки населенных пунктов остались без света

5 июля 2021 8:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Сейчас бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение в пострадавших от непогоды областях

Обесточены дома из-за непогоды в Украине. Коллаж "Сегодня"

Обесточены дома из-за непогоды в Украине. Коллаж "Сегодня"

В Украине в результате непогоды без электроэнергии остались 29 населенных пунктов в четырех областях. Больше всего пострадала Киевская область.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Отмечается, что из-за порывов ветра, дождей и гроз в населенных пунктах срабатывали системы защиты, которые отключали электричество.

Какие регионы пострадали от непогоды:

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  • Киевская область – 20 населенных пунктов без света;
  • Донецкая область – пять;
  • Запорожская – три;
  • Кировоградская – один.
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Сейчас на местах работают бригады облэнерго.

Напомним, в приморском Бердянске 4 июля прошла сильная гроза, сопровождаемая ураганным ветром, которая просто разгромила городские пляжи.

Кроме того, в оккупированном Россией Крыму во время сильных ливней и последовавшего за этим наводнения погиб человек, еще один пострадал.

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