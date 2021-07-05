Грозы и бури разбушевались в Украине: десятки населенных пунктов остались без света

Сейчас бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение в пострадавших от непогоды областях

Обесточены дома из-за непогоды в Украине. Коллаж "Сегодня"

В Украине в результате непогоды без электроэнергии остались 29 населенных пунктов в четырех областях. Больше всего пострадала Киевская область.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Отмечается, что из-за порывов ветра, дождей и гроз в населенных пунктах срабатывали системы защиты, которые отключали электричество.

Какие регионы пострадали от непогоды:

Киевская область – 20 населенных пунктов без света;

Донецкая область – пять;

Запорожская – три;

Кировоградская – один.

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Сейчас на местах работают бригады облэнерго.

Напомним, в приморском Бердянске 4 июля прошла сильная гроза, сопровождаемая ураганным ветром, которая просто разгромила городские пляжи.

Кроме того, в оккупированном Россией Крыму во время сильных ливней и последовавшего за этим наводнения погиб человек, еще один пострадал.