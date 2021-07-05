Грози і бурі розбушувалися в Україні: десятки населених пунктів залишилися без світла

В Україні через негоду без електроенергії залишилися 29 населених пунктів у чотирьох областях. Найбільше постраждала Київська область.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
Читайте також: "Це море? Ні, це Львів". У Мережі жартують про потужні бурі в місті – кращі меми
Зазначається, що через пориви вітру, дощі та грози в населених пунктах спрацьовували системи захисту, які відключали електрику.
Які регіони постраждали від негоди:
- Київська область – 20 населених пунктів без світла;
- Донецька область – п'ять;
- Запорізька – три;
- Кіровоградська – один.
Зараз на місцях працюють бригади обленерго.
Нагадаємо, у приморському Бердянську 4 липня пройшла сильна гроза, супроводжувана ураганним вітром, яка просто розгромила міські пляжі.
Крім того, в окупованому Росією Криму під час сильних злив і повені загинула людина, ще одна постраждала.