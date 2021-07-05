Грози і бурі розбушувалися в Україні: десятки населених пунктів залишилися без світла

Зараз бригади обленерго відновлюють електропостачання в постраждалих від негоди областях

В Україні через негоду без електроенергії залишилися 29 населених пунктів у чотирьох областях. Найбільше постраждала Київська область.

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Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

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Зазначається, що через пориви вітру, дощі та грози в населених пунктах спрацьовували системи захисту, які відключали електрику.

Які регіони постраждали від негоди:

Київська область – 20 населених пунктів без світла;

Донецька область – п'ять;

Запорізька – три;

Кіровоградська – один.

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Зараз на місцях працюють бригади обленерго.

Нагадаємо, у приморському Бердянську 4 липня пройшла сильна гроза, супроводжувана ураганним вітром, яка просто розгромила міські пляжі.

Крім того, в окупованому Росією Криму під час сильних злив і повені загинула людина, ще одна постраждала.