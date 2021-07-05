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Грози і бурі розбушувалися в Україні: десятки населених пунктів залишилися без світла

5 липня 2021 8:25

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Зараз бригади обленерго відновлюють електропостачання в постраждалих від негоди областях

В Україні через негоду без електроенергії залишилися 29 населених пунктів у чотирьох областях. Найбільше постраждала Київська область.

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Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

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Зазначається, що через пориви вітру, дощі та грози в населених пунктах спрацьовували системи захисту, які відключали електрику.

Які регіони постраждали від негоди:

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  • Київська область – 20 населених пунктів без світла;
  • Донецька область – п'ять;
  • Запорізька – три;
  • Кіровоградська – один.
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Зараз на місцях працюють бригади обленерго.

Нагадаємо, у приморському Бердянську 4 липня пройшла сильна гроза, супроводжувана ураганним вітром, яка просто розгромила міські пляжі.

Крім того, в окупованому Росією Криму під час сильних злив і повені загинула людина, ще одна постраждала.

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