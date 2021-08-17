Украина
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Новый тренер сборной 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Грозы пошли в атаку: где будет лить 17 августа (карта)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор
17 августа, 06:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Во вторник дожди в западном регионе снова сменятся грозами, которые затронут также Житомирскую область, но лить пока будет не везде
На западе Украины снова грозы, а в других областях по-прежнему жарко / коллаж "Сегодня"
На западе Украины снова грозы, а в других областях по-прежнему жарко / коллаж "Сегодня"

Во вторник в Украине во многих областях все еще будет жарко и сухо, но грозы снова понемногу наступают. Заняв весь запад, они перекинулись на северный регион.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 17 августа обещают жаркую и сухую погоду: температура 30-32 градуса и никаких осадков.

Погода в регионах

Во вторник дожди в западном регионе снова сменятся грозами, которые затронут также Житомирскую область. На остальной территории страны будет солнечно и сухо.

  • На севере обещают температуру около 30-32 градуса. В Черниговской, Киевской и Сумской областях осадков не прогнозируют.
  • На западе сегодня температура немного снизится – в этом регионе прогнозируют в среднем 24-26 градусов. Довольно жарко будет только в Хмельницком – до +30 и Черновцах – до+29. Во всех западных областях обещают грозы.
  • В центре сегодня солнечно, жарко и без осадков. Температура в Кропивницком, Черкассах, Полтаве и Днепре – 30-32 градуса.

  • На востоке сегодня также ни гроз, ни ливней не будет. Температура в Луганской и Харьковской областях – 30-32 градуса, а в Донецкой и Запорожской – 28-30 градусов.
  • На юге 17 августа тоже холодно не будет. В Николаеве – 30-32 градуса, в Одесской и Херсонской областях – до +30, в Крыму чуть "прохладнее" – 27-29 градусов.
Реклама

Ранее "Сегодня" сообщали, что в ближайшие дни в Украину придет антициклон Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от циклонов Kurt и Luciano и принесет сухую и солнечную погоду.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Смотрите также в нашем сюжете о потопе в курортной Кирилловке:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
погода
Одесса
Донбасс
Запад
Днепр
Харьков
Крым
Срочно
Украина
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять