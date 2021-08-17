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Грози пішли в атаку: де литиме 17 серпня (карта)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
17 серпня, 06:15
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У вівторок дощі в західному регіоні знову зміняться грозами, які зачеплять також Житомирську область, але лити поки буде не скрізь
На заході України знову грози, а в інших областях так само спекотно / колаж "Сьогодні"
На заході України знову грози, а в інших областях так само спекотно / колаж "Сьогодні"

У вівторок в Україні в багатьох областях все ще буде спекотно і сухо, але грози знову потроху наступають. Зайнявши весь захід, вони перекинулися на північний регіон.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 17 серпня обіцяють спекотну і суху погоду: температура 30-32 градуси і ніяких опадів.

Погода в регіонах

У вівторок дощі в західному регіоні знову зміняться грозами, які зачеплять також Житомирську область. На решті території країни буде сонячно і сухо.

  • На півночі обіцяють температуру близько 30-32 градуси. У Чернігівській, Київській і Сумській областях опадів не прогнозують.
  • На заході сьогодні температура трохи знизиться – у цьому регіоні прогнозують в середньому 24-26 градусів. Досить жарко буде тільки в Хмельницькому – до +30 і Чернівцях – до +29. У всіх західних областях обіцяють грози.
  • У центрі сьогодні сонячно, спекотно і без опадів. Температура в Кропивницьком, Черкасах, Полтаві та Дніпрі – 30-32 градуси.

  • На сході сьогодні також ні гроз, ні злив не буде. Температура в Луганській і Харківській областях – 30-32 градуси, а в Донецькій і Запорізькій – 28-30 градусів.
  • На півдні 17 серпня теж холодно не буде. У Миколаєві – 30-32 градуси, в Одеській і Херсонській областях – до +30, у Криму трохи "прохолодніше" – 27-29 градусів.
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Раніше "Сьогодні" повідомляли, що в найближчі дні в Україну прийде антициклон Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від циклонів Kurt і Luciano і принесе суху і сонячну погоду.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Дивіться також у нашому сюжеті про потоп у курортній Кирилівці:

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