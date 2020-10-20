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В Украине сохранится прохладная погода: прогноз на 20 октября (карта)

20 октября, 07:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 20 октября, будет солнечно и сухо.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, прохладнее всего будет на западе страны. Там температура воздуха составит 9-13 градусов тепла. Ветер западный, местами порывы до 10 м/с.

А на востоке страны температура воздуха установится на уровне 10-12 градусов с отметкой плюс, на севере – 9-12 градусов.

На юге воздух прогреется до 15 градусов. Теплее всего будет в Одессе, столбики термометров покажут 16 градусов выше нуля.

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Ранее мы сообщали, что из-за непогоды без света остались 43 населенных пункта в трех областях. От сильного ветра пострадали 140 зданий.

Также напомним, сильный ветер в Кропивницком снес крыши домов и разрушил стены в некоторых местах. Три человека травмированы, погибших нет. Повреждены линии электропередач и газопровод.

Кроме того, Киев "поплыл" из-за ливня. Так, на жилом массиве Южная Борщаговка на улице Жолудевой из-за дождя затопило дорогу.

Уровень воды достигал верхушек колес автомобилей. На дороге образовался целый "пруд". Смотрите видео:

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