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"Идет серьезное похолодание": синоптик предупредила об ухудшении погоды

12 апреля, 14:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Вторник еще будет теплый, а вот дальше придется одеваться теплее

В ближайшие дни погода в Украине резко испортится. Но завтра еще будет по-весеннему тепло, хотя дожди подмочат несколько областей.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Во вторник, 13 апреля, еще практически везде днем ​​будет 12-18 градусов тепла, на побережье морей немного свежее – 9-12 тепла.

Дожди ожидаются на севере, в центре и на юге Украины (карта).

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В Киеве завтра будет облачно, даже может что-то покапать. Температура воздуха будет колебаться в пределах 12-14 градусов.

В тренде
"Идет серьезное похолодание": синоптик предупредила об ухудшении погоды

А что дальше будет с погодой?

"С запада Европы к нашим западным областям идет серьезное похолодание. Даже такое серьезное, что есть высокая вероятность мокрого снега. Но это уже скорее поздно вечером или 14 апреля", – добавила Диденко.

Напомним, на прошлой неделе запад страны неожиданно засыпало снегом. На Закарпатье даже пришлось ограничивать движение транспорта на дорогах. В Ужгороде после 18 градусов тепла ударили холода – дневная температура опустилась до +5.

Кроме того, на днях в Карпатах ударил мороз, а горы замело снегом.

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Смотрите также в сюжете, как Европу снова заметало снегом:

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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