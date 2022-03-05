Илон Макс поддержал Украину: "Держись сильной"

Мир продолжает поддерживать Украину в борьбе с оккупантами

Маск написал слова поддержки для Украины в Twitter/Фото: коллаж: "Сегодня"

Американский бизнесмен Илон Маск присоединился к поддержке Украины. Он пожелал нашей стране держаться сильной в противостоянии с Россией.

Об этом он написал на своем аккаунте в Twitter.

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"Держись сильной, Украина", — написал Илон Маск.

Hold Strong Ukraine - Elon Musk (@elonmusk) Март 5, 2022

Ранее Маск ответил на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине. Теперь Starlink доступен в нашей стране.

"Сервис Starlink теперь активен в Украине. Остальные терминалы в пути", — написал в Twitter бизнесмен.

Потери оккупантов

В период с 24 февраля по 4 марта украинские защитники уничтожили:

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Личный состав — 9 166;

Самолеты — 33;

Вертолеты — 37;

Танки — 251;

Боевые бронированные машины (ББМ) — 939;

Средства ППО — 18;

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50;

Автомобильная техника — 404;

Цистерны ГСМ — 60;

Артсистемы — 105;

БПЛА ОТР (беспилотники) — 3;

Легкие скоростные катера — 2.

Также командование Воздушных Сил ВСУ заявило, что 4 марта российские оккупанты потеряли три штурмовика Су-25. Два из них в Черниговской области, и один – под Волновахой. К тому же в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских войск.

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