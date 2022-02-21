Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС 🚨 Эвакуация с Донбасса в Россию ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Имидж токсичен": Орешкин рассказал об отношении Запада к России

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 февраля, 09:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский политолог отметил, что РФ проиграла в Европе
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация воспринимается на Западе как "Дикое Поле, где противникам режима обещают отрезать головы".

Об этом написал в своем блоге российский политолог Дмитрий Орешкин, сообщает "Эхо Москвы".

Реклама

"Имидж токсичен"

По его словам, "имидж путинской России в Европе однозначно токсичен".

"Страна воспринимается как Дикое Поле, где противникам режима обещают отрезать головы, травят полонием и "Новичком", сбивают пассажирские самолеты, отжимают у соседей территорию, демонстративно плюют на писаные законы, фальсифицируют выборы и держат за решеткой инакомыслящих. И при этом заунывно врут: "этонемы", "настамнет", "авыдокажите", – отметил политолог.

Дмитрий Орешкин. Фото: udf.by
Дмитрий Орешкин. Фото: udf.by

Кроме этого, Дмитрий Орешкин написал, что Россия проиграла информационную войну в Европе:

Реклама

"Доказывать уже ничего не надо: эмпирический факт заключается в том, что информационная война в Европе проиграна. Надеяться, что на этом фоне "миллионы возмущенных и обеспокоенных граждан" выйдут на улицы, чтобы поддержать миролюбивые инициативы Кремля, – мягко говоря, неумно".

Также политолог заявил, что "пугать Запад и Украину танками глупо":

"Проиграв внешний информационный контур, корпорация стремится удержать внутренний. С тем же предсказуемым итогом. Потому что, как говорил Эйнштейн, только дурак, повторяя старый опыт, надеется получить новый результат. Т.е. сверху идут цензура, репрессии, "иностранные агенты", а снизу в ответ растет усталое безразличие, анекдоты и презрение. "Мы ждем перемен"/"Так жить нельзя" в ускоренной перемотке. Пугать Запад и Украину танками также глупо, как затевать миролюбивую войну в Афгане. И также неизбежно, ибо задано системой ценностей".

Угроза вторжения РФ

В последние недели западные официальные лица предупреждали, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.

Реклама

НАТО видит признаки того, что Россия может начать полномасштабное нападение на Украину, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провокации сейчас очень опасны. "Один обстрел, один артиллерийский огонь могут привести к войне", — предупредил он.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил об угрозе крупнейшей войны с 1945 года. По словам Джонсона, разведка предполагает, что Россия намерена начать вторжение, которое окружит Киев.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Взрывов все больше, но эвакуироваться жители не спешат. Что сейчас происходит в Донецке Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Каким будет кинотеатр "Киевская Русь" после капремонта? Показываем (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Призыв на Донбассе. Оккупанты забирают на службу подростков – омбудсмен Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

191 640

заболело за неделю в Украине

-19%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.34

Российский рубль (₽)

0.3738

Евро (€)

32.2

Doodle Сегодня
21 февраля. Эдвин Ленд. В этот день 75 лет назад основатель корпорации "Поляроид" продемонстрировал Американскому Оптическому обществу первый в мире мгновенный фотоаппарат…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять