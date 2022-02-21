"Имидж токсичен": Орешкин рассказал об отношении Запада к России

Российский политолог отметил, что РФ проиграла в Европе

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация воспринимается на Западе как "Дикое Поле, где противникам режима обещают отрезать головы".

Об этом написал в своем блоге российский политолог Дмитрий Орешкин, сообщает "Эхо Москвы".

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"Имидж токсичен"

По его словам, "имидж путинской России в Европе однозначно токсичен".

"Страна воспринимается как Дикое Поле, где противникам режима обещают отрезать головы, травят полонием и "Новичком", сбивают пассажирские самолеты, отжимают у соседей территорию, демонстративно плюют на писаные законы, фальсифицируют выборы и держат за решеткой инакомыслящих. И при этом заунывно врут: "этонемы", "настамнет", "авыдокажите", – отметил политолог.

Дмитрий Орешкин. Фото: udf.by

Кроме этого, Дмитрий Орешкин написал, что Россия проиграла информационную войну в Европе:

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"Доказывать уже ничего не надо: эмпирический факт заключается в том, что информационная война в Европе проиграна. Надеяться, что на этом фоне "миллионы возмущенных и обеспокоенных граждан" выйдут на улицы, чтобы поддержать миролюбивые инициативы Кремля, – мягко говоря, неумно".

Также политолог заявил, что "пугать Запад и Украину танками глупо":

"Проиграв внешний информационный контур, корпорация стремится удержать внутренний. С тем же предсказуемым итогом. Потому что, как говорил Эйнштейн, только дурак, повторяя старый опыт, надеется получить новый результат. Т.е. сверху идут цензура, репрессии, "иностранные агенты", а снизу в ответ растет усталое безразличие, анекдоты и презрение. "Мы ждем перемен"/"Так жить нельзя" в ускоренной перемотке. Пугать Запад и Украину танками также глупо, как затевать миролюбивую войну в Афгане. И также неизбежно, ибо задано системой ценностей".

Угроза вторжения РФ

В последние недели западные официальные лица предупреждали, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.

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НАТО видит признаки того, что Россия может начать полномасштабное нападение на Украину, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провокации сейчас очень опасны. "Один обстрел, один артиллерийский огонь могут привести к войне", — предупредил он.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил об угрозе крупнейшей войны с 1945 года. По словам Джонсона, разведка предполагает, что Россия намерена начать вторжение, которое окружит Киев.

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