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Инфекционист рассказала, что нельзя принимать после заражения коронавирусом

22 октября, 10:51

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В первой и самой легкой стадии заболевания COVID-19 украинцам нужно больше витаминов

Украинцы при легкой форме заболевания коронавирусом не должны принимать никаких антибактериальных и гормональных средств. Об этом сказала во время онлайн-брифинга главный иммунолог Украины, инфекционист, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца Ольга Голубовская.

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По ее словам, на первой стадии заболевания 80% людей переносят легко коронавирус, чувствуя себя вполне здоровыми, у большинства болезнь не развивается дальше.

"В первой фазе (заболевания) пациенты должны наблюдаться из групп риска: они должны вовремя обращаться к врачу, принимать различные общеукрепляющие витамины, вести нормальный образ жизни и питание. Хочу очень важное здесь подчеркнуть – никаких антибактериальных средств, которые до сих пор люди сами любят принимать, иногда, к сожалению, и коллеги (врачи) назначают… Никаких антибактериальных средств, никаких гормональных средств на этой стадии пациент не требует", – сказала Голубовская.

Как мы уже писали, в Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. А тем временем один из разработчиков украинской вакцины против COVID-19 Михаил Фаворов в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что украинскую вакцину начнут тестировать через три месяца, а ее конечное изготовление можно ожидать примерно через год.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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коронавирус Ольга Голубовская COVID-19

Источник: Сегодня

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