В Украине снова коронавирусный рекорд: онлайн-брифинг Минздрава

В Украине снова несколько тысяч заразившихся и больше 100 смертей

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 22 октября в Украине подтвердили 7053 новых случая заражения коронавирусом (322 879 с начала эпидемии). За среду умерли 116 украинцев (6043 с начала эпидемии), а выздоровели 2679 человек (134 898 с начала эпидемии).

На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. Также в Украине обновили зоны карантина.

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В Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И. о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. А тем временем один из разработчиков украинской вакцины против COVID-19 Михаил Фаворов в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что украинскую вакцину начнут тестировать через три месяца, а ее конечное изготовление можно ожидать примерно через год.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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