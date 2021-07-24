Испания открывает въезд для украинцев: условия

Для украинцев открывают еще одну страну. Фото: коллаж "Сегодня"
С 27 июля гражданам Украины будет разрешен въезд в Испанию. Это возможно в соответствии с решением Совета Европы.
Об этом сообщает глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.
На въезде в страну потребуется свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.
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"Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается. Свобода путешествий украинцев – среди приоритетов МИД", – подчеркнул Кулеба.
Фото: Дмитрий Кулеба/Twitter
Ранее мы писали, какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев.
Также недавно сообщалось, Венгрия разрешила транзит украинцам, путешествующим поездом в Австрию, а также открыла пункты пропуска с Украиной.