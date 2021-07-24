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Испания открывает въезд для украинцев: условия

24 июля 2021 16:34

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На въезде в страну потребуется свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест

Для украинцев открывают еще одну страну. Фото: коллаж "Сегодня"

Для украинцев открывают еще одну страну. Фото: коллаж "Сегодня"

С 27 июля гражданам Украины будет разрешен въезд в Испанию. Это возможно в соответствии с решением Совета Европы.

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Об этом сообщает глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

На въезде в страну потребуется свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.

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"Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается. Свобода путешествий украинцев – среди приоритетов МИД", – подчеркнул Кулеба.

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Фото: Дмитрий Кулеба/Twitter

Фото: Дмитрий Кулеба/Twitter

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