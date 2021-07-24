Испания открывает въезд для украинцев: условия

На въезде в страну потребуется свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест

Для украинцев открывают еще одну страну. Фото: коллаж "Сегодня"

С 27 июля гражданам Украины будет разрешен въезд в Испанию. Это возможно в соответствии с решением Совета Европы.

Реклама

Об этом сообщает глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

На въезде в страну потребуется свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.

Читайте также: Обязательная вакцинация и принудительная изоляция: Франция ужесточит борьбу с COVID-19

"Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается. Свобода путешествий украинцев – среди приоритетов МИД", – подчеркнул Кулеба.

Реклама

Фото: Дмитрий Кулеба/Twitter В тренде Санкции СНБО против Wildberries. Почему компанию закрыли в Украине

Ранее мы писали, какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев.

Также недавно сообщалось, Венгрия разрешила транзит украинцам, путешествующим поездом в Австрию, а также открыла пункты пропуска с Украиной.