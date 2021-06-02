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Исторический день. Из аэропорта "Борисполь отправляется первый рейс в Ужгород

2 июня, 12:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Нардеп Тищенко приехал в аэропорт, чтобы передать большую посылку маленькой девочке в Ужгороде

Сегодня из Киева в Ужгород состоится первый рейс после того, как на Закарпатье был достроен аэродром, готовый принимать самолеты.

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Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко прямо из аэропорта "Борисполь".

"Сегодня исторический день. Первый самолет из Киева, из "Борисполя", отправляется в Ужгород. Эмоции зашкаливают. Уже есть очередь, люди идут, самолет работает", – сообщил нардеп.

Тищенко также отметил, что передаст маленькой девочке Маше большую мягкую игрушку.

"Маша, встречай", – добавил "слуга народа".

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Как сообщали новости "Сегодня", в Ужгороде достроили аэродром. Если сегодня в столицу Закарпатья прилетит первый рейс из Киева, то дальше будет больше – планируется организация международных рейсов.

Напомним, в 2019 году рейсы из Киева в Ужгород запускала авиакомпания "Мотор сич". Однако самолеты летали по этому маршруту всего два месяца, после чего рейсы отменили.

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