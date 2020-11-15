Итоги карантинных выходных. Как украинцы нарушают и обходят решение Кабмина

В Украине 14 ноября начал действовать карантин выходного дня. Но несмотря на постановление Кабмина, власть на местах и ​​предприниматели не особенно спешат приостанавливать работу заведений.

Вряд ли какая-либо форма карантина способна теперь заставить предпринимателей не работать. По итогам первого карантина выходного дня стало ясно – все как минимум найдут лазейки, как продолжить работу, а как максимум – полностью будут игнорировать требования.

Среди ресторанов были такие, которые частично подстроились под новые условия – вынесли столики на улицу, обслуживали за пределами заведения. Некоторые закрыли парадные двери, но пускали своих постоянных клиентов через черный ход.

Кто-то заявил, что не получил нормальных разъяснений, что можно и что нельзя в карантинные выходные. Хитрят и магазины. В частности, крупная сеть, торгующая мобильными телефонами и техникой, закрыла крупные магазины в центре столицы, но оставила на двери объявление со списком небольших филиалов в других районах, которые продолжают работу. Впрочем, полиция обещала не сбавлять темпов и на следующие выходные.

Сайт "Сегодня" подготовил подборку заядлых карантинных нарушителей.

Киев

Хотя мэр Виталий Кличко и заявил, что Киев будет придерживаться всех ограничений, введенных правительством, предприниматели не спешили выполнять приказ.

Так, предприниматель Алексей Кушка переоформил магазин велосипедов на "Велосипедную Церковь Украины", чтобы иметь возможность работать. Он даже отметил, что "службы" будут проходить на базе его магазинов.

"Наша миссия – нести светлое велосипедное будущее в головы и сердца людей. Просвещать их и наставлять на велосипедный путь. (...) PS Ищем в городах, поселках наших представителей – велоепископив, епископинь, прихожан. PSS Нет, это не шутка", – написал предприниматель Алексей.

А некоторые предприниматели даже не заморачивались с переименованием. Так, полицейские прекратили работу ресторанов "Хлебный" и "Редкая птица", которые также оказались нарушителями.

В администрации одного из ресторанов даже оправдывалась, что на самом деле они работали на вынос, но некоторые посетители "садились, чтобы выпить на месте" и им "не могли помешать".

На этом в столице все не закончилось. К нарушителям также присоединились заведения общественного питания, непродовольственные магазины, аптеки, салоны красоты, костел и даже лицей.

Днепр

В городе решили не прислушаться к государственной власти в довольно интересный способ. Комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая должна утвердить ограничения Кабмина, не смогла собрать кворум из-за "болезни" у ее членов.

Но крупные торговые сети решили таки не работать в выходные. Открыты только мелкие предприниматели, а рестораны преимущественно работают на вынос.

Харьков

Так, в Харькове пренебрегать карантинными ограничениями начали в первую очередь рынки. Пользователи Сети сообщили о работе рынка "Барабашово" и местной барахолки.

Львов

Этот город превзошел все регионы. Ведь местные власти нашли способ уклониться от карантинных выходных и объявили все дни рабочими.

Но полиция начала рейды и заблокировала работу некоторых крупных рынков.

А в одном из ресторанов пока правоохранители составляли постановление о карантинном нарушении, официанты продолжали разносить заказы для клиентов.

Тернополь

Как известно, салоны красоты и барбершопы в городе работают по предварительной записи за закрытыми дверьми.

Часть магазинов одежды, как и салоны красоты, принимают клиентов за закрытыми дверями. А часть магазинов с непродовольственными товарами работают в нормальном режиме, не таясь.

В свою очередь рестораны Тернополя работают на свое усмотрение: на вынос и по предварительному заказу или же в обычном режиме, обслуживая гостей в заведении. Они проверяют температуру у посетителей на входе и закрываются в 22:00. На заведениях можно встретить табличку с хэштегом #Работаю.

Также местный предприниматель Тарас Ковальчук придумал способ, как официально может работать его ресторан и хостел в карантин выходного дня. В частности, он переделал ресторан на храм, а хостел в монастырь.

Житомир

В обычном режиме 14 ноября работали житомирские рынки "Ржаной" и "Хлебный". Также открыты все стеклянные магазины с одеждой и бытовыми товарами.

Отметим, правоохранители уже закрыли 1355 заведений, которым не положено работать согласно постановлению Кабмина.

Также мы писали, что по решению правительства во всех регионах вводится общенациональный карантин, который будет действовать в будние дни.

Представители бизнес-сообщества считают, что экономика Украины не выдержит жесткого локдауна, даже когда он будет действовать только в выходные.

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