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Из школы – на карантин: МОН объяснило школьникам один нюанс

24 сентября, 19:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Ученикам их родителям рассказали, как действовать после самоизоляции

Согласно новым "коронавирусным" правилам, если у кого-то из учащихся в школе будет подтвержден COVID-19, целый класс будет обязан пройти 14-дневную самоизоляцию, после которой администрация школы не имеет права требовать справку о здоровье.

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Об этом говорится в разъяснении, которое было опубликовано на сайте Министерства образования и науки 24 сентября.

"Соответствующие акты не предусматривают ограничений по посещению заведений общего среднего образования в "зеленой", "желтой" или "оранжевой" зонах учениками, которые не являются больными, у которых отсутствуют какие-либо признаки или симптомы заболевания, в частности на СОVID-19 и которые находились на самоизоляции исключительно из-за контакта с больным COVID-19", – добавили в МОН.

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Напомним, что с 1 сентября в украинских школах возобновилось обучение. Сайт "Сегодня" собрал рекомендации Минздрава, которые призваны свести к минимуму шанс заражения школьников и учителей.

Впрочем, они не до конца действуют, поскольку практически с первых же дней образовательные учреждения начали закрываться на карантин.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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школа школьники справка коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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