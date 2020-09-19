Избиение Балуха: новые данные о состоянии активиста

Пациента вскоре могут вывести из медикаментозного сна

Состояние крымского активиста Владимира Балуха, которого жестоко избили в столичном Гидропарке, остается стабильным. Об этом со ссылкой на лечащих врачей сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

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"Пациент стабилен. Если динамика будет положительной, на следующей неделе попробуем вывести из медикаментозного сна", - говорится в сообщении.

Напомним, на активиста и бывшего политзаключенного напали в киевском Гидропарке. Первым на избиение патриота откликнулся Офис президента Украины Владимира Зеленского, сделав жесткое заявление. От Национальной полиции потребовали быстрого и полного расследования преступления.

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Со своей стороны народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что Владимира Балуха избили за замечание, которое он сделал на украинском языке.

В полиции заявляли, что расследовать этот инцидент будут самые опытные следователи. Уже открыто уголовное производство по статье "Разбой". Также полиция рассматривает четыре версии произошедшего.

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