Избиение Балуха: новые данные о состоянии активиста

Состояние крымского активиста Владимира Балуха, которого жестоко избили в столичном Гидропарке, остается стабильным. Об этом со ссылкой на лечащих врачей сообщила народный депутат Ирина Геращенко.
"Пациент стабилен. Если динамика будет положительной, на следующей неделе попробуем вывести из медикаментозного сна", - говорится в сообщении.
Напомним, на активиста и бывшего политзаключенного напали в киевском Гидропарке. Первым на избиение патриота откликнулся Офис президента Украины Владимира Зеленского, сделав жесткое заявление. От Национальной полиции потребовали быстрого и полного расследования преступления.
Со своей стороны народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что Владимира Балуха избили за замечание, которое он сделал на украинском языке.
В полиции заявляли, что расследовать этот инцидент будут самые опытные следователи. Уже открыто уголовное производство по статье "Разбой". Также полиция рассматривает четыре версии произошедшего.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк