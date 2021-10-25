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Кабмин отменил самоизоляцию для жителей ОРДЛО – есть условие

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
25 октября, 15:34
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Правила въезда для невакцинированных жителей оккупированных территорий изменены с 25 октября
Украина отменила самоизоляцию для жителей оккупированных территорий
Украина отменила самоизоляцию для жителей оккупированных территорий / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина отменила самоизоляцию для жителей оккупированных территорий, но им нужно иметь при себе приглашение на вакцинацию от COVID с украинским идентификатором.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как получить приглашение на вакцинацию?

Записаться на вакцинацию и получить необходимое приглашение можно в одном из центров вакцинации и пунктов, расположенных на территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей в территориальной близости к КПВВ. Перечень этих пунктов и центров – по ссылке.

Запись проходит по номеру контакт-центра Министерства здравоохранения по вопросам противодействия COVID-19 или с помощью чата на сайте Минздрава.

Приложение "Вдома" обновилось

Кроме отмены самоизоляции изменения касаются обновления приложения "Вдома" для украинцев, пересекающих КПВВ и государственную границу на въезд в Украину.

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Что изменилось?

Приложение больше не будет отслеживать геолокацию, а через 72 часа будет деактивировано. Для регистрации в приложении "Вдома" или на официальном портале нужно указать личные и паспортные данные, средство связи и место самоизоляции.

В течение 72 часов до вышеуказанных данных, в приложении должен появиться результат ПЦР-теста или теста на антиген. Если тест покажет отрицательный результат, приложение "Вдома" можно будет удалить. В случае подтверждения диагноза COVID-19 стоит обратиться к своему семейному врачу.

В то же время, если человек по каким-либо причинам не сдал тест после пересечения границы или КПВВ, через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматизировано передается в правоохранительные органы.

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