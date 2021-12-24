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Как будет работать общественный транспорт на праздники? Актуальные COVID-правила перевозок

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
24 декабря, 18:00
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Сейчас проезд в общественном транспорте между регионами, а также в столице, разрешен только по сертификатам о вакцинации
Правила проезда в транспорте ужесточили еще в октябре.
Правила проезда в транспорте ужесточили еще в октябре. / Фото: Коллаж: Сегодня

В канун праздников поездки в общественном транспорте учащаются, а риск инфицирования COVID-19 – выше. Речь об ослаблении правил перевозок в транспорте пока не идет.

Однако стоит помнить действующие правила, напоминает Telegram-канал Коронавирус Инфо.

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Актуальные правила перевозок пассажиров

В регионах с желтыми, оранжевыми или "красным" уровнем эпиднебезопасности:

Разрешен проезд при наличии у всех людей одного из документов:

  • документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины против COVID-19 (для регионов в желтой зоне);
  • международный, внутренний или иностранный сертификат с полным курсом вакцинации против COVID-19, отрицательным ПЦР-тестом или подтверждением о выздоровлении после коронавирусной болезни в бумажном или электронном виде (в приложении "Дія");
  • отрицательный ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (не более чем за 72 часа).

Запрещается перевозить больше пассажиров, чем мест для сидения (кроме метро).

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Пассажиры и водитель должны быть в защитных масках или респираторах.

Карантин в Украине

По состоянию на 24 декабря почти все регионы страны находятся в желтой зоне карантина. Только две области – Волынская и Запорожская – все еще в красной зоне карантинных ограничений.

Актуальные правила желтой зоны

В желтой зоне карантинных ограничений запрещено:

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  • Посещение учебных заведений, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся и работников
  • Работа учебных заведений, где вакцинировано менее 100% персонала
  • Проведение массовых мероприятий
  • Работа кинотеатров, театров и других заведений культуры
  • Работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки)
  • Работа спортзалов, бассейнов
  • Деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений)
  • Межобластные и международные перевозки

Ограничения, предусмотренные желтым уровнем, не будут действовать, если у всех работников и посетителей будет желтый или зеленый ковид-сертификат, сертификат об выздоровлении или ПЦР-тест.

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