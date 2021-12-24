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Як працюватиме громадський транспорт на свята? Актуальні COVID-правила перевезень

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
24 грудня, 18:00
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Зараз проїзд у громадському транспорті між регіонами, а також в столиці, дозволений лише за сертифікатами про вакцинацію
Правила проїзду у транспорті посилили ще у жовтні.
Правила проїзду у транспорті посилили ще у жовтні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні свят поїздки у громадському транспорті стають частішими, а ризик інфікування COVID-19 – вищим. Мова про послаблення правил перевезень у транспорті поки не йде.

Однак варто пам'ятати чинні правила, нагадує Telegram-канал Коронавірус Інфо.

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Актуальні правила перевезень пасажирів

У регіонах з "жовтими", "помаранчевими" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки:

Дозволено проїзд за наявності у всіх осіб одного з документів:

  • документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини проти COVID-19 (для регіонів у "жовтій" зоні);
  • міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат із повним курсом вакцинації проти COVID-19, негативним ПЛР-тестом або підтвердженням про одужання після коронавірусної хвороби в паперовому чи електронному вигляді (у додатку "Дія");
  • негативний ПЛР- або експрес-тест на визначенння антигена (не більше, ніж за 72 години).

Забороняється перевозити більше пасажирів, ніж є місць для сидіння (крім метро).

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Пасажири та водій повинні перебувати в захисних масках або респіраторах.

Карантин в Україні

Станом на 24 грудня майже всі регіони країни перебувають у "жовтій зоні" карантину. Лише дві області – Волинська та Запорізька – все ще у "червоній зоні" карантинних обмежень.

Актуальні правила "жовтої зони"

У жовтій зоні карантинних обмежень заборонено:

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  • Відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників
  • Робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% персоналу
  • Проведення масових заходів
  • Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури
  • Робота закладів громадського харчування (крім роботи навинос та доставки)
  • Робота спортзалів, басейнів
  • Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів)
  • Міжобласні та міжнародні перевезення

Обмеження, передбачені "жовтим" рівнем, не діятимуть, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть "жовтий" або "зелений" ковід-сертифікат, сертифікат про одужання або ПЛР-тест.

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