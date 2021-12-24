Як працюватиме громадський транспорт на свята? Актуальні COVID-правила перевезень

Напередодні свят поїздки у громадському транспорті стають частішими, а ризик інфікування COVID-19 – вищим. Мова про послаблення правил перевезень у транспорті поки не йде.
Однак варто пам'ятати чинні правила, нагадує Telegram-канал Коронавірус Інфо.
Актуальні правила перевезень пасажирів
У регіонах з "жовтими", "помаранчевими" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки:
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Дозволено проїзд за наявності у всіх осіб одного з документів:
- документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини проти COVID-19 (для регіонів у "жовтій" зоні);
- міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат із повним курсом вакцинації проти COVID-19, негативним ПЛР-тестом або підтвердженням про одужання після коронавірусної хвороби в паперовому чи електронному вигляді (у додатку "Дія");
- негативний ПЛР- або експрес-тест на визначенння антигена (не більше, ніж за 72 години).
Забороняється перевозити більше пасажирів, ніж є місць для сидіння (крім метро).
Пасажири та водій повинні перебувати в захисних масках або респіраторах.
Карантин в Україні
Станом на 24 грудня майже всі регіони країни перебувають у "жовтій зоні" карантину. Лише дві області – Волинська та Запорізька – все ще у "червоній зоні" карантинних обмежень.
Актуальні правила "жовтої зони"
У жовтій зоні карантинних обмежень заборонено:
- Відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників
- Робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% персоналу
- Проведення масових заходів
- Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури
- Робота закладів громадського харчування (крім роботи навинос та доставки)
- Робота спортзалів, басейнів
- Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів)
- Міжобласні та міжнародні перевезення
Обмеження, передбачені "жовтим" рівнем, не діятимуть, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть "жовтий" або "зелений" ковід-сертифікат, сертифікат про одужання або ПЛР-тест.
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