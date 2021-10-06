Все закроют? Как будут работать учебные заведения в красной зоне

В ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону. В Украине будет действовать ряд ограничений, в том числе и в работе учебных заведений.
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
Правила для учебных заведений
- В красной зоне карантина учебные заведения будут работать оффлайн, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации.
- Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате.
На начало этой недели почти 81% работников школ прививались по крайней мере одной дозой.
"Это позволяет большинству таких учебных заведений работать в обычном режиме в желтой зоне. Мы благодарны украинским педагогам за такое ответственное отношение к безопасности образовательного пространства и безопасности всей страны", – пишет Шмыгаль.
Какие еще ограничения будут действовать
Смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы:
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- кинотеатры,
- кафе,
- рестораны,
- спортзалы,
- театры,
- общественные места.
Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно.
У работников полиции и других полномочных органов является соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие ковид-сертификатов.
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