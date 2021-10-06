Все закриють? Як працюватимуть навчальні заклади в "червоній зоні"

На початок цього тижня майже 81% працівників шкіл зробили щеплення принаймні однієї дозою

В Україні кілька областей можуть потрапити в "червону зону" карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

У найближчі дні кілька областей можуть потрапити в "червону зону". В Україні буде діяти ряд обмежень, в тому числі і в роботі навчальних закладів.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

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Правила для навчальних закладів

У "червоній зоні" карантину навчальні заклади будуть працювати офлайн, тільки якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації.

Дитячі садки та 1-4 класи школи продовжать працювати в звичайному, очному форматі.

На початок цього тижня майже 81% працівників шкіл прищеплювалися принаймні однієї дозою.

"Це дозволяє більшості таких закладів освіти працювати у звичайному режимі в "жовтій" зоні. Ми вдячні українським педагогам за таке відповідальне ставлення до безпеки освітнього простору та безпеки всієї країни", - пише Шмигаль.

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Які ще обмеження будуть діяти

Зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів повністю вакциновані:

кінотеатри,

кафе,

ресторани,

спортзали,

театри,

громадські місця.

Бізнес повинен сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію. І ми просимо підприємців поставитися до цього відповідально.

У працівників поліції та інших повноважних органів є відповідний програмний софт, завдяки якому вони будуть перевіряти у відвідувачів наявність ковід-сертифікатів.

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