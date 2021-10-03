П'ять областей можуть перейти до "помаранчевої" зони карантину – список

У деяких областях України вже перевищено рівень госпіталізацій і коефіцієнт виявлення випадків ковіду

Коронавірус "атакує" Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні станом на 3 жовтня п'ять областей не відповідають "жовтій зоні" карантину. У цих регіонах перевищені показники по коронавірусу. Якщо незабаром ситуація не стабілізується, вони можуть перейти до "помаранчевої зони".

Відповідні дані опублікували в Міністерстві охорони здоров'я.

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Які області можуть стати "помаранчевими"?

Запорізька – перевищений рівень госпіталізацій і динаміка рівня госпіталізацій;

Рівненська – динаміка рівня госпіталізацій;

Сумська – коефіцієнт виявлення випадків ковіду;

Харківська – коефіцієнт виявлення випадків ковіду, рівень госпіталізацій і завантаженість ліжок з киснем;

Чернівецька – рівень госпіталізацій і завантаженість ліжок з киснем.

Навантаження на лікарні

Разом з ростом захворюваності зростає і кількість госпіталізацій. У чотирьох містах – Харкові, Одесі, Дніпрі та Івано-Франківську – місцева влада вже заявляла про тривожну ситуацію у лікарнях.

Так, в Івано-Франківську готуються відкривати додаткові відділення для пацієнтів з ковідом. Поки заповненість лікарень – 70%, але наплив пацієнтів стрімко зростає.

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Тим часом в одеських опорних лікарнях ще тиждень тому закінчилися місця у реанімації для хворих на COVID-19. У місті та області всього 4 ковідних стаціонари. За словами медиків, за вересень рівень госпіталізації в Одеській області зріс у 4 рази.

У Дніпрі в лікарні Мечникова реанімація зараз заповнена важкими пацієнтами з коронавірусом. У медзакладі вже перекрили роботу старого корпусу – там будуть приймати тільки пацієнтів з ковідом.

При цьому в Івано-Франківську і Дніпрі підкреслювали, що практично всі важкі хворі, які надходили в лікарню, – противники вакцинації або ж ті, хто просто ще не отримав щеплення.