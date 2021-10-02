У 2022 році з'явиться українська вакцина проти коронавіруса – Ляшко

Зараз в Харкові почався монтаж ліній для виробництва вакцин проти грипу і коронавіруса

В Україні старт вакцинації від COVID-19 відбувся 24 лютого 2021 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Перша вакцина проти коронавіруса українського виробництва може з'явитися в 2022 році, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ході виїзної наради парламентської фракції "Слуга народу" в Трускавці.

Про це повідомляє телеканал "Дом".

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"Це одна з перших. І на етапі підписання меморандуму про інвестиції набагато більше. До кінця цього року ми точно будемо знати чіткі дедлайни виробництва вакцин, але в наступному році з лінії зійде перша українська вакцина", – говорить Ляшко.

За словами міністра, зараз в Харкові почався монтаж ліній для виробництва вакцин проти грипу і коронавіруса.

Які вакцини зараз є в Україні

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МОЗ оприлюднив список типів вакцин від коронавіруса, які є в даний час в країні. Українці можуть скористатися векторної, інактивованої і мРНК-вакциною:

Векторна – AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield і SKBio);

Інактивована – CoronaVac / Sinovac Biotech;

мРНК – Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

Переваги для вакцинованих громадян

Навчальні заклади під час "жовтого рівня" працюватимуть тільки при 80% вакцинації персоналу.

Обмеження "жовтого рівня" не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, співробітників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

Власники закладів самі вирішуватимуть, обслуговувати чи невакцинованих людей.

Якщо буде встановлено "червоний рівень" епідемічної небезпеки, то навчальні заклади будуть працювати тільки в тому випадку, якщо 100% працівників матимуть "зелений" COVID-сертифікат.

При наявності у людини, який перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19 він може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується і осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.

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