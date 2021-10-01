Понад 130 тисяч за добу! В Україні зростають темпи вакцинації від COVID-19

В Україні зроблено понад 12,7 млн щеплень від COVID-19 з початку вакцинальної кампанії

В Україні за 30 вересня вакцину проти COVID-19 отримали 129 533 особи / Фото: Колаж: Сьогодні

За 30 вересня від коронавірусу зробили щеплення 129 533 особи. Одну дозу вчора отримали 72 268 людей.

Про це пише прес-центр МОЗ.

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Повністю імунізовані – 57 265 людей.

Протягом доби працювали:

897 мобільних бригад;

2976 пунктів щеплення;

346 центрів вакцинації.

З початку вакцинації зробили щеплення 7 072 803 людини, з них отримали одну дозу – 7 072 801 людина, повністю імунізовані і отримали дві дози – 5 674 722 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

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За добу коронавірусом заразилися понад 12 тисяч людей

В Україні за останню добу виявлено 12 034 нових випадків інфікування коронавірусом.

Всього інфекцію підтвердили у 2 435 413 людей.

За минулу добу від COVID-19 померли 172 жителя України (всього – 56 446).

Вилікувати вдалося 2 258 455 інфікованих (3264 – за останню добу).

Чим небезпечний штам "Дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібні білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.

Реклама "Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);

ризик госпіталізації вище;

ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

"Дельта"-варіант може бути на 30-100% заразнішим, ніж варіант "Альфа".

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