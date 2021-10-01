Понад 130 тисяч за добу! В Україні зростають темпи вакцинації від COVID-19

За 30 вересня від коронавірусу зробили щеплення 129 533 особи. Одну дозу вчора отримали 72 268 людей.
Про це пише прес-центр МОЗ.
Повністю імунізовані – 57 265 людей.
Протягом доби працювали:
- 897 мобільних бригад;
- 2976 пунктів щеплення;
- 346 центрів вакцинації.
З початку вакцинації зробили щеплення 7 072 803 людини, з них отримали одну дозу – 7 072 801 людина, повністю імунізовані і отримали дві дози – 5 674 722 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).
За добу коронавірусом заразилися понад 12 тисяч людей
В Україні за останню добу виявлено 12 034 нових випадків інфікування коронавірусом.
- Всього інфекцію підтвердили у 2 435 413 людей.
- За минулу добу від COVID-19 померли 172 жителя України (всього – 56 446).
- Вилікувати вдалося 2 258 455 інфікованих (3264 – за останню добу).
Чим небезпечний штам "Дельта"?
"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібні білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.
"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);
ризик госпіталізації вище;
ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.
"Дельта"-варіант може бути на 30-100% заразнішим, ніж варіант "Альфа".
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