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Как и где в Украине будут хранить вакцину от COVID-19: есть особые условия

29 декабря, 18:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Нардеп Радуцкий подробно рассказал, какие условия хранения, и кто будет перевозить вакцину

Украина будет хранить препараты от коронавируса в Центре хранения вакцин, который находится возле аэропорта "Борисполь". Глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий объяснил, как это будет работать, когда Украина получит миллионы доз вакцины.

Что такое Центр хранения вакцин

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По его словам, Центр хранения вакцины – это не госучреждение, а временный хаб, который будет работать, когда мы получим вакцину от COVID-19 и чтоб ее можно было там хранить при температуре в -70 градусов. Сейчас Центр может хранить 5 млн доз, однако будут подстраиваться под то количество вакцин, которое будет в каждой поставке.

Работать он будет временно – на время вакцинации. Он будет оперативно развернут и направлен на работу в основном с частными компаниями, у которых есть соответствующее оборудование, поскольку это более экономно, чем содержание Центра на постоянной основе.

Как будут развозить вакцину по Украине

Логистика вакцин при -70 градусов – это не только холодильники, но и особые условия работы с грузом, контролем температур, которые требуют значительных мер безопасности и специально подготовленного персонала.

"Логично, что это будет недалеко от аэропортов – места прибытия (вакцины) – в Киеве или области. Сейчас есть возможности доставки с центрального хаба в любой областной центр Украины в течение 24 часов, при сохранении начальной температуры -70", – отметил Радуцкий.

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Начиная от этапа приема вакцины в Центре и до пункта вакцинации осуществляется температурный контроль (на упаковках есть "сигнализация", если температурный режим будет нарушен). Для транспортировки вакцина фасуется в специальные боксы в сухой лед, который сохраняет минусовую температуру на все время транспортировки.

В пунктах прививок должны быть работающие холодильники с температурой в плюс 2-8 градусов и вакцины все равно должны находится в термосумках.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявлял, что Украина сможет хранить вакцину при -80.

Тем временем мы узнавали, что известно на данный момент о вакцине AstraZeneca, которую может получить Украина уже в следующем году.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина Михаил Радуцкий

Источник: Сегодня

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