Как и когда правильно вакцинироваться переболевшим COVID-19? В Минздраве ответили

Исследования показали, что у трети тех, кто уже переболел COVID-19, антител к коронавирусу не обнаружили

Минздрав рекомендует прививаться после перенесенной болезни коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как заболел коронавирусом, можно и нужно вакцинироваться уже в ближайшее время. Для этого достаточно, чтобы прошло 28 дней с того дня, когда человек заболел коронавирусом.

Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин в своем Facebook.

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Как правильно вакцинироваться после COVID-19

Получить прививку можно уже через 28 дней после того, как человек заболел коронавирусом. Речь идет как о базовом курсе прививки, так и о бустерной дозе вакцины.

Если после получения первой прививки у человека диагностировали коронавирусную болезнь, то получить вторую дозу он может через 28 дней после получения положительного теста или появления симптомов.

Бустерная прививка

Получить бустерную дозу можно, если с момента завершения базового курса вакцинации уже прошло 6 месяцев. Если же, например, вы заболели COVID-19, через 6 месяцев после завершения базового курса, то получить бустер также можно уже через 28 дней.

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Обязательно ли вакцинироваться, если переболел

В Минздраве отмечают, что вакцинация – это безопасный и управляемый способ создать иммунитет к COVID-19. Вакцинация защищает от тяжелых последствий коронавируса и риска умереть.

"Перенесенная болезнь не защищает от повторного инфицирования. Исследования же свидетельствуют, что у трети из уже переболевших COVID-19 антител к коронавирусу не обнаружили. Другое же исследование наоборот доказывает, что антитела после базового курса прививки обнаружили у 99,6 % людей", – отметил Кузин.

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