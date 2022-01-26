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В Украине стремительно увеличивается количество детей инфицированных COVID-19

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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26 января, 02:44
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В настоящее время подросткам от 12 лет разрешено вакцинироваться
Больше всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди детей выявлено в возрастной группе 10-14 лет/Коллаж: "Сегодня"
Больше всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди детей выявлено в возрастной группе 10-14 лет/Коллаж: "Сегодня"

Недавно Министерство здравоохранения Украины упростило доступ подростков к вакцинации против COVID-19. Вакцинироваться от COVID-19 препаратами Cominarty Pfizer могут дети от 12 лет.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

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Подробности

Вакцинацию детям от 12 лет позволили из-за того, чтобы защитить их от коронавирусной болезни, поскольку в настоящее время наблюдается повышение заболеваемости.

Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболело 237 830 детей. Больше всего подтвержденных случаев заболевания среди детей выявлено в возрастной группе 10-14 лет – более 40%, еще 26% приходятся на категорию 15-17 лет.

Сколько детей находится на лечении?

На стационарном лечении по состоянию на 24 января находится 1 120 детей. Таким образом, сейчас уже занято более 30% коек, выделенных для лечения несовершеннолетних пациентов с COVID-19.

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На сегодня более 122 тысяч учеников школ и более 3 тысяч учителей отправлены на самоизоляцию из-за подтвержденных случаев коронавируса в окружении. Также почти 6 тысяч классов находятся на самоизоляции. Во многих регионах учебные заведения переходят на дистанционный формат обучения из-за роста уровня заболеваемости.

Когда в Украине ждать скачок COVID-19?

С начала января заболеваемость COVID-19 в Украине выросла более чем в шесть раз. Также в ближайшие две недели в стране будет пиковая нагрузка.

Например, если по данным Минздрава, 3 января количество выявленных случаев составило 1804, то через три недели это количество приближается к 13 тыс. в сутки.

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"Все случаи COVID-19 регистрируются путем предоставления экстренного сообщения об инфекционном заболевании. Форма 058. В некоторых случаях ее не заполняют, потому как очень много больных. Врачи просто не успевают это делать", – говорит инфекционист Виктор Петров.

Количество больных будет приближаться к показателям тех стран, число населения которых ориентировочно равно населению Украины.

"Например, мы видим, что во Франции заболевших более 200 тыс. Мы не можем верить то, что в Украине, например, 20 тыс. Это нереально, так не бывает! Возможно большое число заболевших, до 40 тыс. в сутки из-за заразности вируса, возможны большие потери. В ближайшие две недели будет пиковая нагрузка, затем пандемия может выйти на плато и понемногу начнет снижаться", – добавил медик.

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