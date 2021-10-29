Как подготовиться к прививке от COVID-19? Рассказываем

Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень медицинских противопоказаний и оговорок к вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Первые шаги к вакцинации
- Противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач и дать соответствующий вывод о временном или постоянном противопоказании.
- При необходимости врач может направить пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимает решение, осуществлять вакцинацию сразу или отсрочить ее до поры до времени.
- Если у пациента есть противопоказания к прививке одной из вакцин против COVID-19, по возможности лицо должно вакцинироваться другими типами вакцин.
- Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является тяжелая аллергическая реакция (анафилактический шок) на первую дозу этой вакцины. В этом случае пациенту рекомендуют прививаться от COVID-19 другой вакциной при ее наличии.
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Временные противопоказания
- Острые заболевания с температурой выше 38°C. Вакцинацию можно отложить сроком до 2 недель от начала заболевания.
- Лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой. Вакцинацию можно проводить через 90 дней после окончания терапии.
- Введение вакцин против других инфекционных заболеваний. Вакцинация COVID-19 может быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней, за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить безотносительно до получения антиковидной вакцины.
- Проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA). Вакцинация должна быть отложена до завершения оценки пробы/IGRA.
- COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19 или осуществлена ранее, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19.
- Беременность и грудное вскармливание не являются противопоказаниями к вакцинации.
Чем вакцинируются украинцы
Согласно данным Министерства здравоохранения, самой популярной остается вакцина Pfizer. Доля всех привитых вакцинами:
- Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 39,8%;
- CoronaVac – 27,9%;
- Moderna – 13,9%;
- AstraZeneca – 12,0%;
- CoviShield – 6,1%;
- Janssen (Johnson & Johnson) – 0,3%.
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