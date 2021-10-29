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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Как подготовиться к прививке от COVID-19? Рассказываем

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
29 октября, 11:16
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Специалисты советуют делать прививки, но есть и те, кому делать их нельзя
Самой популярной остается вакцина Pfizer
Самой популярной остается вакцина Pfizer / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень медицинских противопоказаний и оговорок к вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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Первые шаги к вакцинации

  • Противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач и дать соответствующий вывод о временном или постоянном противопоказании.
  • При необходимости врач может направить пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимает решение, осуществлять вакцинацию сразу или отсрочить ее до поры до времени.
  • Если у пациента есть противопоказания к прививке одной из вакцин против COVID-19, по возможности лицо должно вакцинироваться другими типами вакцин.
  • Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является тяжелая аллергическая реакция (анафилактический шок) на первую дозу этой вакцины. В этом случае пациенту рекомендуют прививаться от COVID-19 другой вакциной при ее наличии.

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Временные противопоказания

  • Острые заболевания с температурой выше 38°C. Вакцинацию можно отложить сроком до 2 недель от начала заболевания.
  • Лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой. Вакцинацию можно проводить через 90 дней после окончания терапии.
  • Введение вакцин против других инфекционных заболеваний. Вакцинация COVID-19 может быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней, за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить безотносительно до получения антиковидной вакцины.
  • Проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA). Вакцинация должна быть отложена до завершения оценки пробы/IGRA.
  • COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19 или осуществлена ​​ранее, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19.
  • Беременность и грудное вскармливание не являются противопоказаниями к вакцинации.

Чем вакцинируются украинцы

Согласно данным Министерства здравоохранения, самой популярной остается вакцина Pfizer. Доля всех привитых вакцинами:

  • Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 39,8%;
  • CoronaVac – 27,9%;
  • Moderna – 13,9%;
  • AstraZeneca – 12,0%;
  • CoviShield – 6,1%;
  • Janssen (Johnson & Johnson) – 0,3%.

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