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В Украине есть три типа COVID-вакцин. Противопоказания ко всем сразу невозможны – Минздрав

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
18 октября, 12:33
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Сейчас в Украине есть шесть разных вакцин с тремя принципами действия в борьбе с коронавирусом, все они одобрены ВОЗ
В Украине есть выбор вакцин для каждого.
В Украине есть выбор вакцин для каждого. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине существуют вакцины от коронавируса трех различных принципов действия. Если у кого-то существуют противопоказания против одного типа, то всегда можно выбрать одну из двух других.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин во время брифинга.

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Он рассказал, что в стране в данный момент доступны более 14 млн доз различных вакцин во всех регионах.

"И каждый может выбрать одну из трех вакцин разного принципа действия. Если вам не подходит одна, то всегда существуют выбор среди двух других. Не может быть у человека абсолютных противопоказаний ко всем трем вакцин, которые в данный момент есть в нашей стране" , – отметил Кузин.

Какие вакцины есть в Украине

В настоящее время для иммунизации украинцы используют 6 вакцин трех различных типов. Все они одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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Тип вакцины – РНК:

  • Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – разработка немецкой компании BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma.
  • Moderna – разработка американской компании Moderna.

Тип вакцины – невоспроизводимая вирусный вектор:

  • Janssen (Johnson & Johnson) – разработана фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson.
  • AstraZeneca – разработка англо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета (Великобритания). ВОЗ одобрила две версии производства вакцины – AstraZeneca-SKBio (Республика Корея) и CoviShield (Индия).

Тип вакцины – инактивированная:

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  • CoronaVac – разработка китайской компании Sinovac Biotech.

Чем вакцинируются украинцы

Согласно данным Министерства здравоохранения, самой популярной остается вакцина Pfizer. Доля всех привитых вакцинами:

  • Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 39,8%
  • CoronaVac – 27,9%
  • Moderna – 13,9%
  • AstraZeneca – 12,0%
  • CoviShield – 6,1%
  • Janssen (Johnson & Johnson) – 0,3%

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