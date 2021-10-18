Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили Решения СНБО Решения СНБО
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Постковидный синдром: у кого и как проявляется чаще всего

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
18 октября, 11:36
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Врачи рекомендуют вакцинироваться от коронавируса, чтобы избежать проявления постковидного синдрома
Постковидный синдром может проявляться еще год.
Постковидный синдром может проявляться еще год. / Фото: Коллаж: Сегодня

Постковидный синдром после болезни коронавируса может проявляться еще целый год. Чаще всего его переносят люди, которые не были вакцинированы.

Об этом в ходе брифинга рассказал директор КНП "Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Евгений Черенок.

Реклама

По его словам, постковидный синдром может проявлятся от месяца до года после перенесенной болезни.

"У людей, которые естественным путем перенесли коронавирусную инфекцию (не были вакцинированы), часто наблюдается так называемый постковидный синдром", – рассказал Черенок.

Симптомы постковидного синдрома:

  • затруднение дыхания,
  • нарушение сна,
  • одышка,
  • трудности при концентрации внимания и т. д.

Врачи призывают вакцинироваться, чтобы в дальнейшем этого избежать.

Реклама

Коронавирус в Украине

В Украине за последние сутки, 17 октября, обнаружили 9524 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 1764 меньше, чем сутками ранее.

Вчера заболели 790 детей и 122 медработника. Всего инфекцию подтвердили у 2 644 694 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 177 жителей Украины (всего – 60 810). Вылечить удалось 2 329 418 инфицированных (3421 – за последние сутки).

Ранее мы писали:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

18 октября 1991. Кабинет министров Украины утвердил постановление о создании мощностей по производству национальной валюты и ценных бумаг

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

94 605

заболело за неделю в Украине

+5%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять