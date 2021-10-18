Постковидный синдром: у кого и как проявляется чаще всего

Врачи рекомендуют вакцинироваться от коронавируса, чтобы избежать проявления постковидного синдрома

Постковидный синдром может проявляться еще год. / Фото: Коллаж: Сегодня

Постковидный синдром после болезни коронавируса может проявляться еще целый год. Чаще всего его переносят люди, которые не были вакцинированы.

Об этом в ходе брифинга рассказал директор КНП "Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Евгений Черенок.

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По его словам, постковидный синдром может проявлятся от месяца до года после перенесенной болезни.

"У людей, которые естественным путем перенесли коронавирусную инфекцию (не были вакцинированы), часто наблюдается так называемый постковидный синдром", – рассказал Черенок.

Симптомы постковидного синдрома:

затруднение дыхания,

нарушение сна,

одышка,

трудности при концентрации внимания и т. д.

Врачи призывают вакцинироваться, чтобы в дальнейшем этого избежать.

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Коронавирус в Украине

В Украине за последние сутки, 17 октября, обнаружили 9524 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 1764 меньше, чем сутками ранее.

Вчера заболели 790 детей и 122 медработника. Всего инфекцию подтвердили у 2 644 694 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 177 жителей Украины (всего – 60 810). Вылечить удалось 2 329 418 инфицированных (3421 – за последние сутки).

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