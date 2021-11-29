Как правильно кашлять в эпоху COVID-19? Основные рекомендации

Мало людей соблюдают все рекомендации относительно того, как правильно кашлять, чтобы не заразить других. В период сезонного гриппа и обострения ситуации с коронавирусом этот вопрос еще более актуален.
Центр общественного здоровья Минздрава обнародовал основные рекомендации
Что такое этикет кашля
Это правила поведения человека с кашлем, предотвращающие распространение инфекций воздушным и капельным путем.
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Чтобы не стать причиной инфицирования окружающих следует придерживаться таких рекомендаций :
- Во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос одноразовым носовым платком или салфетками, а после использования – выбросьте их в мусорник. Не касайтесь руками лица (глаз, носа, губ).
- Кашляйте и чихайте в сгиб локтя, если салфетки или платка нет. Прикрытие рта и носа ладонью приводит к распространению инфекции через руки и бытовые предметы. Если уж так случилось – следует потом помыть руки с мылом. При отсутствии такой возможности – пользуйтесь антисептиком.
- Не забывайте, что в общественных местах нужно обязательно носить маску. Соблюдайте физическую дистанцию.
Врачи также советуют оставаться дома, если вы чувствуете себя плохо.
Какая причина кашля без признаков ОРВИ у ребенка
Чаще родители уверены, что появление сухого кашля у детей связано с глистами. Врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский не согласен с этим. Он объяснил, что вызывает такую реакцию детского организма и как избавиться от кашля. По словам врача, существуют две основные причины:
Первая – аллергическая реакция.
Тогда родителям нужно проанализировать, в каких именно условиях возникает кашель и что происходит, когда он исчезает
Появился кашель? Что было тогда до него? Чем ребенок дышал? Где он находился? Возможно, рядом с каким-нибудь зверем, – привел пример Евгений Комаровский.
Вторая – реакция организма ребенка на параметры воздуха.
Если ребенок дышит теплым и сухим воздухом, он практически всегда кашляет, – объяснил ведущий рубрики "Спроси у Комаровского". – При этом у ребенка в легких накапливается сухая слизь. Когда ребенок выходит на улицу и начинает дышать нормальным воздухом, у него снова появляется кашель, так как организм пытается очиститься от слизи.
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