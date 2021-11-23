Как сгенерировать и что может пойти не так: расказываем все о COVID-сертификатах

Пользователи "Дии" начали все чаще жаловаться на то, что система их не видит

В Украине все больше ужесточается проверка документов о вакцинации – COVID-сертификатов. Помимо этого, приложение "Дия" постоянно обновляется и 22 ноября в него снова были внесены изменения. Теперь каждый сможет получить сертификат о выздоровлении, а также сгенерировать его для своего ребенка.

"Сегодня" отвечают на главные вопросы о COVID-сертификатах.

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Какие есть сертификаты?

Существует два вида сертификатов: внутренний – для использования в Украине, международный – для пересечения границы. И если первый можно создать только в приложении "Дия", то второй – и в приложении, и на портале "Дия". В сети все чаще распространяются фейковые приложения. Так, недавно в Николаевекиберполиция разоблачила 15-летнего подростка, который продавал фейковую "Дию" в мессенджере за сумму от 250 до 650 гривен.

Чем отличаются цвета сертификатов?

Этот вопрос – один из самых распространенных, часто с цветами сертификата возникает путаница.

Электронные COVID-сертификаты делятся на два типа: желтый и зеленый. После первой прививки вы получаете желтый, после второй – зеленый, который свидетельствует о полном курсе вакцинации. Только зеленый сертификат подойдет для поездок за границу, действительным он будет считаться на 14 день после второй прививки.

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Где получить COVID-сертификат?

Бумажный документ (свидетельство о вакцинации) можно получить у семейного врача. Его выдают после двух доз вакцины, он нужен для подтверждения статуса вакцинации внутри Украины.

Он должен содержать печати больницы, подписи врача, ваше имя и фамилию, а так же название вакцины.

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Второй вариант – сгенерировать сертификат в приложении "Дия" или на портале. Такой вид сертификатов содержит QR-коды, которые нужны при пересечении границы. Украинские электронные сертификаты признаны в ЕС и именно они понадобятся для поездок за границу.

Как сгенерировать электронные COVID-сертификаты?

Алгоритм загрузки электронных сертификатов довольно прост:

устанавливаем приложение "Дия" на телефон

выбираем раздел "Услуги"

выбираем опцию COVID-сертификат

проходим верификацию, например, с помощью фото

нажимаем "Получить сертификат"

Основные проблемы

Пользователи часто жалуются на то, что при загрузке сертификата система их не видит. В основном это происходит из-за ошибок в фамилиях и названиях вакцины, которые допускают врачи при внесении данных.

При возникновении вопросов и проблем можно обратиться в службу технической поддержки приложения "Дия" и в чат приложения.

Сколько действует сертификат?

После получения второй дозы сертификат действует год. Для того, чтобы его продолжить, вам надо обновить приложение "Дия". Дальнейшая судьба сертификатов неизвестна. Есть вероятность, что в Украине будут проводить ревакцинацию, что продлит действие сертификата.

Четвертую неделю подряд в Украине сохраняется наиболее высокий уровень вакцинации, а за подделку COVID-сертификатов уже выносятся первые приговоры.