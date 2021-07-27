Как украинцы отнеслись к словам Путина об "одном народе" – результат опроса удивил

Больше всего слова Путина получила поддержку на востоке Украины и среди прихожан УПЦ МП

Мнение украинцев разделилось о словах Путина. Коллаж "Сегодня"

Украины практически разделились в оценке статьи президента РФ Владимира Путина об Украине: большинство не согласились с его заявлениями об "одном народе", но более 40% опрошенных согласны с кремлевскими нарративами.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группой "Рейтинг".

55% опрошенных не согласились со словами хозяина Кремля о том, что "русские и украинцы – один народ, который относится к одному исторического и духовного пространства".

Примечательно, что достаточно много среди опрошенных согласны с любимым нарративом российского президента – его слова поддержал 41% респондентов.

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На Востоке, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением Путина согласны более 60%, в то время как среди жителей западных областей Украины наоборот – более 70% не согласны с этим. Более 80% избирателей "Оппозиционной платформы – За жизнь", партий Мураева и Шария соглашаются с тезисом про "один народ".

Опрос был проведен 23-25 июля телефонным интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность – 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

12 июля Кремль опубликовал статью авторства Путина, где он вспомнил всю совместную историю России и Украины. Главный ее нарратив – "русские всегда спасали украинцев от внешних врагов, вернули захваченные земли и заботились о братьях младших".

По его мнению, Украина отдалилась от "братского народа" и попала под внешнее управление Запада, якобы из Украины создают "анти-Россию" .

. Путин назвал Украину "детищем СССР" и считает, что Россия оказалась ограблена после распада Советского Союза.

Тем временем "Сегодня" расшифровали с помощью украинских ученых статью Путина и выяснили, с какой целью президент РФ подменяет исторические факты и понятия.