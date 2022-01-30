Прощание в Днепре с убитыми на "Южмаше" и исчезновение в Чехии секретного документа – главные новости за ночь

В Днепре погибли четверо военнослужащих Национальной гвардии и гражданская девушка, а взрывы на арсенале в Врбетице теперь будет сложно расследовать

В Днепре попрощались с погибшими во время страшной стрельбы, а Полиция Чехии проверяет обстоятельства уничтожения секретного документа. Фото: коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Зашли через судебные запросы. В Украине продолжаются кибератаки

В Украине продолжается масштабная хакерская атака. С официальных адресов судов осуществляется рассылка вируса под видом судебных запросов. С 28 января по официальным адресам судебной власти происходит рассылка с якобы судебными запросами. При этом по ссылкам в письме загружается вредоносное ПО, то есть вирус.

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По ссылкам в письме загружается вредоносное ПО (вирус). Коллаж "Сегодня"

День траура. Как в Днепре простились с убитыми на "Южмаше" (видео)

В субботу, 29 января, в Днепре – день траура. Там простились с погибшими во время стрельбы на "Южмаше". Состояние раненых остается стабильным. Двух бойцов перевели из реанимации, еще двое – в тяжелом состоянии. Гробы с телами старшего лейтенанта Александра Буганова, младшего сержанта Александра Драгана, старшего солдата Артема Левковского, солдата Леонида Черникова и контролерши на КПП Веры Лебединец доставили во Дворец культуры.

В Днепре попрощались с погибшими во время страшной стрельбы. Фото: коллаж "Сегодня"

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В Чехии исчез секретный документ спецслужб, сильно раздражавший Кремль

В Чехии проверяют обстоятельства уничтожения секретного документа чешских спецслужб о взрывах складов вооружений в селе Врбетице в 2014 году. Как отмечается, в сообщении, направленном президенту Чехии Милошу Земану, содержались данные о причастности агентов российской военной разведки ГРУ к взрывам.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Приказ убить Байдена: спецслужбы США арестовали киллера с тремя патронами

В США задержан житель Канзаса за подготовку покушения на президента Джо Байдена. По его словам, сделать это ему якобы приказал Бог. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post. Задержанным оказался строительный подрядчик Скотт Мерриман, которому уже выдвинули обвинения в подготовке покушения. Он ехал из г. Индепенденс (штат Канзас) в Хагерстаун (штат Мэриленд), где и был перехвачен.

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