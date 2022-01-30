Прощання у Дніпрі з убитими на "Південмаші" та зникнення в Чехії секретного документа – головні новини за ніч

У Дніпрі загинули четверо військовослужбовців Національної гвардії та цивільна дівчина, а вибухи на арсеналі у Врбетиці тепер буде складно розслідувати

У Дніпрі попрощалися із загиблими під час страшної стрілянини, а Поліція Чехії перевіряє обставини знищення секретного документа. Фото: колаж "Сьогодні"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Зайшли через судові запити. В Україні продовжуються кібератаки

В Україні продовжується масштабна хакерська атака. З офіційних адрес судів здійснюється розсилка вірусу під виглядом судових запитів. З 28 січня за офіційними адресами судової влади відбувається розсилання з нібито судовими запитами. При цьому за посиланнями у листі завантажується шкідливе ПЗ, тобто вірус.

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За посиланнями у листі завантажується шкідливе ПЗ (вірус). Колаж "Сьогодні"

День трауру. Як у Дніпрі попрощалися з убитими на "Південмаші" (відео)

У суботу, 29 січня, у Дніпрі – день жалоби. Там попрощалися із загиблими під час стрілянини на "Південмаші". Стан поранених залишається стабільним . Двох бійців перевели з реанімації, ще двоє – у тяжкому стані. Труни з тілами старшого лейтенанта Олександра Буганова, молодшого сержанта Олександра Драгана, старшого солдата Артема Левковського, солдата Леоніда Чернікова та контролерки на КПП Віри Лебединець доставили до Палацу культури.

У Дніпрі попрощалися із загиблими під час страшної стрілянини. Фото: колаж "Сьогодні"

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У Чехії зник секретний документ спецслужб, який сильно дратував Кремль

У Чехії перевіряють обставини знищення секретного документа чеських спецслужб про вибухи складів озброєнь у Врбетиці у 2014 році. Як зазначається, у повідомленні, надісланому президенту Чехії Мілошу Земану, були дані про причетність агентів російської військової розвідки ГРУ до вибухів.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Наказ убити Байдена: спецслужби США заарештували кілера з трьома патронами

У США затримано мешканця Канзасу за підготовку замаху на президента Джо Байдена . За його словами, зробити це йому нібито наказав Бог. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post. Затриманим виявився будівельний підрядник Скотт Мерріман, якому вже висунули звинувачення у підготовці замаху. Він їхав з м. Індепенденс (штат Канзас) до Хагерстауна (штат Меріленд), де і був перехоплений.

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