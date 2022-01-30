Зашли через судебные запросы. В Украине продолжаются кибератаки

В Украине продолжается масштабная хакерская атака. С официальных адресов судов осуществляется рассылка вируса под видом судебных запросов.
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Массированные кибератаки
С 28 января по официальным адресам судебной власти происходит рассылка с якобы судебными запросами. При этом по ссылкам в письме загружается вредоносное ПО, то есть вирус.
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"Проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти", – говорится в сообщении.
Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают гораздо большее доверие.
"Возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не следует исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер", – говорится в сообщении.
Рассылку вирусов называют продолжением массированных кибератак, состоявшихся 13-14 января этого года.
Что произошло
Хакеры в ночь на 14 января атаковали ряд государственных сайтов, в том числе и портал "Дія". Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.
Кибератака на Украину
- В СБУ тоже подтвердили, что контент сайтов не изменялся, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
- Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает, что таким образом РФ начала репетицию вторжения в Украину. По его словам, главной целью организаторов атаки является попытка вбить клин между украинцами и поляками.
- Читайте все подробности, как хакеры атакуют украинские сайты и кто за этим стоит.