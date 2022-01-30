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Зашли через судебные запросы. В Украине продолжаются кибератаки

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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30 января, 03:16
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Хакеры рассылают вирус с официальных адресов судов
По ссылкам в письме загружается вредоносное ПО (вирус). Коллаж "Сегодня"
По ссылкам в письме загружается вредоносное ПО (вирус). Коллаж "Сегодня"

В Украине продолжается масштабная хакерская атака. С официальных адресов судов осуществляется рассылка вируса под видом судебных запросов.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Массированные кибератаки

С 28 января по официальным адресам судебной власти происходит рассылка с якобы судебными запросами. При этом по ссылкам в письме загружается вредоносное ПО, то есть вирус.

"Проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти", – говорится в сообщении.

Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают гораздо большее доверие.

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"Возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не следует исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер", – говорится в сообщении.

Рассылку вирусов называют продолжением массированных кибератак, состоявшихся 13-14 января этого года.

Что произошло

Хакеры в ночь на 14 января атаковали ряд государственных сайтов, в том числе и портал "Дія". Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.

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Кибератака на Украину

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