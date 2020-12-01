Какая ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Украина все ближе к локдауну, хоть и заболеваемость немного снизилась в сравнении с прошлой неделей

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 1 декабря в Украине подтвердили 12 498 новых случаев заражения коронавирусом (745 123 с начала эпидемии). За понедельник умер 221 украинец (12 548 с начала эпидемии), а выздоровели 10 023 человека (355 172 с начала эпидемии).

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Отметим, что на прошедших выходных, 28-29 ноября, закончился карантин выходного дня. В правительстве говорили, что это было необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. Вот только Степанов признал провал карантина выходного дня, а все из-за того, что его массово нарушали.

Тем временем сайту "Сегодня" источник в Кабмине сообщил, что локдаун в Украине хотят ввести с 23 декабря по 15 января, а этот вопрос будут рассматривать 2 декабря.

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