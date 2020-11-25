Какая ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг Степанова

В Украине не только много заболевших, но и уже больше 300 тысяч человек выздоровели

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 25 ноября в Украине подтвердили 13 882 новых случая заражения коронавирусом (661 858 с начала эпидемии). За вторник умерли 229 украинцев (11 492 с начала эпидемии), а выздоровели 8420 человек (307 778 с начала эпидемии).

Тем временем в Украине с 21 ноября снова прошел карантин выходного дня. В субботу и воскресенье закрылось практически все, кроме объектов критической инфраструктуры, продуктовых магазинов, аптек, почты и общественного транспорта. Украинцы, как обычно, "в штыки" восприняли ограничения правительства и, конечно же, не обошлось без нарушений. Смотрите фото и видео, как в Киеве полиция штрафовала нарушителей.

В то же время в Украине снова заговорили о полном локдауне. Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что вариант с жестким карантином разрабатывается, но даты его введения пока нет. По его словам — это план "Б" на случай, если не сработает карантин выходного дня. Названы две возможные даты тотального локдауна к Новому году.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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