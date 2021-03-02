Камеры на дорогах спасли 70 жизней: Аваков объяснил, как это работает

Уменьшение смертности в ДТП в Украине должно стать трендом

Введение фото- и видеофиксации на дорогах Украины привело к уменьшению смертности в результате ДТП, и это должно стать трендом.

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Об этом в интервью для YouTube-канала "В гостях у Гордона" заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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"Я верил, что это работает, но не думал, что настолько эффективно. На тех участках, на которых установлены камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, мы фиксируем втрое меньшее количество смертей. То есть на 54 контролируемых участках – на 70 погибших меньше", – сказал Аваков украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Министр назвал снижение смертности на дорогах своей "сверхзадачей". Поэтому в дальнейшем все построенные дороги должны будут сдаваться в эксплуатацию только с контролируемыми участками.

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"Мы хотим, чтобы это стало трендом – уменьшение количество смертей на дорогах", – добавил Аваков.

Напомним, что в ближайшие годы на украинских дорогах должно появиться еще 400 камер. Читайте подробнее, как камеры на дорогах снизили количество ДТП.

Видео: Сегодня

Также сообщалось, что сейчас в Украине тестируется приложение "Полицейский в смартфоне", которое позволит отправлять в полицию видеозаписи с нарушениями ПДД, совершенные другими водителями.

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