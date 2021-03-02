Русский
$ 28
33,72
  1. Новини України

Камери на дорогах врятували 70 життів: Аваков пояснив, як це працює

2 березня, 23:22

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Зменшення смертності в ДТП в Україні має стати трендом

Введення фото- і відеофіксації на дорогах України призвело до зменшення смертності в результаті ДТП, і це має стати трендом.

Реклама

Про це в інтерв'ю для YouTube-каналу "В гостях у Гордона" заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Читайте також: "Листи щастя"-2021: камер стане в 10 разів більше і ловити будуть не тільки за швидкість

"Я вірив, що це працює, але й не думав, що настільки ефективно. На тих ділянках, на яких встановлені камери фотовідеофіксації порушень ПДР, ми фіксуємо втричі меншу кількість смертей. Тобто на 54 контрольованих ділянках – на 70 загиблих менше", – сказав Аваков українському журналісту Дмитру Гордону.

Міністр назвав зниження смертності на дорогах своїм "надзавданням". Тому в подальшому всі побудовані дороги мають здаватися в експлуатацію лише з контрольованими ділянками.

В тренді
Антициклон "Жаклін" несе нам сонце і тепло до +15: синоптик порадувала прогнозом
Реклама

"Ми хочемо, аби це стало трендом – зменшення кількість смертей на дорогах", – додав Аваков.

Нагадаємо, що найближчими роками на українських дорогах має з'явитися ще 400 камер. Читайте докладніше, як камери на дорогах знизили кількість ДТП.

Відео: Сьогодні

Також повідомлялося, що зараз в Україні тестується додаток "Поліцейський в смартфоні", який дозволить відправляти в поліцію відеозаписи з порушеннями ПДР, скоєні іншими водіями.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Арсен Аваков камери правила дорожнього руху відеофіксація
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїзд
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїздЕкономіка
"Не буду покривати негідників": Кулеба терміново відкликав до Києва двох дипломатівВлада
"Не сваріться, а любіться": Гордон видав три жарти за хвилину (відео)Україна
Антициклон
Антициклон "Жаклін" несе нам сонце і тепло до +15: синоптик порадувала прогнозомУкраїна
В Одесі медики поскаржилися на побічні ефекти після вакцинації від COVID-19
В Одесі медики поскаржилися на побічні ефекти після вакцинації від COVID-19Одеса
Ринок пального: чому ціни знову рвонули вгору
Ринок пального: чому ціни знову рвонули вгоруЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти