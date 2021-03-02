Камери на дорогах врятували 70 життів: Аваков пояснив, як це працює

Зменшення смертності в ДТП в Україні має стати трендом

Введення фото- і відеофіксації на дорогах України призвело до зменшення смертності в результаті ДТП, і це має стати трендом.

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Про це в інтерв'ю для YouTube-каналу "В гостях у Гордона" заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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"Я вірив, що це працює, але й не думав, що настільки ефективно. На тих ділянках, на яких встановлені камери фотовідеофіксації порушень ПДР, ми фіксуємо втричі меншу кількість смертей. Тобто на 54 контрольованих ділянках – на 70 загиблих менше", – сказав Аваков українському журналісту Дмитру Гордону.

Міністр назвав зниження смертності на дорогах своїм "надзавданням". Тому в подальшому всі побудовані дороги мають здаватися в експлуатацію лише з контрольованими ділянками.

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"Ми хочемо, аби це стало трендом – зменшення кількість смертей на дорогах", – додав Аваков.

Нагадаємо, що найближчими роками на українських дорогах має з'явитися ще 400 камер. Читайте докладніше, як камери на дорогах знизили кількість ДТП.

Відео: Сьогодні

Також повідомлялося, що зараз в Україні тестується додаток "Поліцейський в смартфоні", який дозволить відправляти в поліцію відеозаписи з порушеннями ПДР, скоєні іншими водіями.

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