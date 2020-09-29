Карантин в Украине не готов ослабить ни один регион

В Украине к ослаблению карантина не готов ни один регион страны.

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Об этом говорится в обновленных данных на официальном сайте Минздрава.

Почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 109,2 при норме в 40. В Киеве этот критерий составляет 149,4 случаев.

В Тернопольской области показатель динамики заболеваемости самый высокий – он составляет 377 заболевших на 100 тысяч населения.

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А вчера требованиям Министерства здравоохранения соответствовала только Кировоградская область. По обновленным данным, там показатель заболеваемости составил 15,9.

Стоит напомнить, что ранее глава Минздрава Максим Степанов на конкретных примерах показал, как "красные" карантинные зоны влияют на снижение заболеваемости.

Напомним, ранее в Харьковской области установили новый рекорд по заражениях коронавирусом за сутки.

О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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