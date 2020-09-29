Українська
$ 28,31
33,04
  1. Последние новости Украины

Карантин в Украине не готов ослабить ни один регион

29 сентября, 12:33

Руслан Ровик Руслан Ровик

Накануне требованиям медиков соответствовала одна область

В Украине к ослаблению карантина не готов ни один регион страны.

Реклама

Об этом говорится в обновленных данных на официальном сайте Минздрава.

Почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 109,2 при норме в 40. В Киеве этот критерий составляет 149,4 случаев.

В Тернопольской области показатель динамики заболеваемости самый высокий – он составляет 377 заболевших на 100 тысяч населения.

В тренде
Новые правила для въезда иностранцев в Украину: что нужно знать
Реклама

А вчера требованиям Министерства здравоохранения соответствовала только Кировоградская область. По обновленным данным, там показатель заболеваемости составил 15,9.

Стоит напомнить, что ранее глава Минздрава Максим Степанов на конкретных примерах показал, как "красные" карантинные зоны влияют на снижение заболеваемости.

Напомним, ранее в Харьковской области установили новый рекорд по заражениях коронавирусом за сутки.

О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Минздрав коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прикрыло частью самолета. Как Вячеслав Золочевский выжил в катастрофе Ан-26
Прикрыло частью самолета. Как Вячеслав Золочевский выжил в катастрофе Ан-26Украина
Запасов тепла хватит ненадолго: какой будет погода в октябре
Запасов тепла хватит ненадолго: какой будет погода в октябреУкраина
Как гаджеты подслушивают разговоры украинцев: 3 простых совета по безопасности (видео)
Как гаджеты подслушивают разговоры украинцев: 3 простых совета по безопасности (видео)Украина
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)Происшествия
Старые купюры и монеты 25 копеек выйдут из оборота: где их обменять
Старые купюры и монеты 25 копеек выйдут из оборота: где их обменятьФинансы
Коронавирус в Украине: за сутки более 3600 зараженных
Коронавирус в Украине: за сутки более 3600 зараженныхУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять