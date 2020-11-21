"Жить как-то надо": в Киеве во время карантина выходного дня кипит торговля на "барахолке"

Несмотря на карантин выходного дня, в Киеве близ станции метро "Почайна" сегодня, в субботу, 21 ноября, в отличие от официальных вещевых рынков, торговля на "барахолке" кипела.
"Жить-то как-то надо. Или, точнее, выживать. И на прошлых выходных торговал, и завтра буду. Как и сотни остальных. Посмотри вокруг, как кипит торговля", – сказал в комментарии "Сегодня" продавец б/у вещей домашнего обихода.
По его словам, с утра никаких проверок не было. На нелегальном рынке журналисты "Сегодня" насчитали сотни торговцев. По иронии судьбы, часть из них вышли торговать масками.
Легальные торговцы нам рассказали, что возмущены происходящим: "Тот, кто торгует "в черную" – сегодня работает, а мы, законопослушные, терпим убытки. Вот как это назвать?".
В пресс-службе столичной полиции на наш вопрос о том, почему так, предложили набрать 102 и вызвать на блошиный рынок наряд копов.
Ранее мы писали, что по состоянию на утро 21 ноября в Украине подтвердили 14 580 новых случаев заражения коронавирусом (612 665 с начала эпидемии).
К слову, с 21 ноября начинают штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.
Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк