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Карантин выходного дня: Шмыгаль пообещал поддержку предпринимателям

11 ноября, 03:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Правительство готово возобновить и расширить программы поддержки

В период, когда в Украине будет действовать карантин выходного дня, Кабмин готов поддержать предпринимателей.

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Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня. Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса", – заявил Шмыгаль.

По его словам, правительство готово возобновить и расширить такие программы поддержки:

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  • компенсация части зарплат рабочих в связи с простоем производства;
  • выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавших весной этого года;

Также он отметил, что вместе с Торгово-промышленной палатой сейчас прорабатывается механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.

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Ранее мы писали, как будут работать детсады и школы в случае ужесточения карантина, а также как изменится работа ТРЦ.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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