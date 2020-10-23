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В "красную зону" попали еще три областных центра Украины: новая карта карантина

23 октября, 10:38

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Ни в одном областном центре не планируют ослаблять эпидемиологические ограничения

В Украине обновили список городов и районов в карантинных зонах – в связи с этим к Ивано-Франковску, Полтаве, Сумам, Тернополю, Харькову, Хмельницкому и Чернигову в "красной зоне" добавили также Николаев, Ровно и Черновцы.

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Об этом в своем Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов после заседания Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Кабмина, которое состоялось 23 октября.

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Кроме того, в "красную зону" решили внести:

- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;

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- Славянский район Донецкой области;

- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

- Перечинский район Закарпатской области;

- Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

- города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;

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- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

- Сокальский район Львовской области;

- города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;

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- города Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

- город Лебедин и Сумской район Сумской области;

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- города Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Казовский, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;

- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области;

- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Каменец-Подольский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

- города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смоленской районы Черкасской области;

- город Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

- город Нежин Черниговской области.

В свою очередь в "оранжевой зоне" оказались Киев, а также областные центры Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Запорожье, Львов, Одесса, Херсон и Черкассы.

Карта эпидемиологических ограничений с 26 октября

Новые "коронавирусное" деление вводятся на 14 дней, начиная с 26 октября.

Напомним, что карантин в Украине было решено продлить до 31 декабря, а также усилить противоэпидемические меры и обновить критерии для карантинных зон.

Впрочем, несмотря на зашкаливающие показатели распространения коронавирусной инфекции в Украине, местные выборы решили не отменять – они пройдут, как и запланировано, 25 октября. Как проголосовать, не подвергая опасности свое здоровье и окружающих, читайте на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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