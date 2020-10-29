Катастрофа Ан-26: эксперт призвал проверить все самолеты завода-изготовителя

Специалист заявил, что в Украине существует подготовка к критическим ситуациям

После выяснения причин катастрофы Ан-26, которая произошла под Харьковом возле Чугуева, необходимо провести техническое освидетельствование всех самолетов данной модели.

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Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает "УНН".

"Все, что перечислила комиссия (причины катастрофы – Ред.), является ожидаемым – халатность должностных лиц, низкий уровень контроля и низкий уровень ответственности, в связи с тем, что армия – это зеркало государства", – сказал эксперт.

Он отметил, что должен быть соответствующий уровень подготовки экипажа. Однако если разобраться, в Украине недостаточное финансирование, недостаточно топлива и ресурса.

По словам эксперта, "в теории" в Украине существует подготовка к критическим ситуациям, и есть ряд учебников, в которых это расписано, и есть программа подготовки экипажей по действиям в экстремальных ситуациях.

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"Дело в том, что это должно проводиться постоянно. Летчик должен быть постоянно под наблюдением должностных лиц, государства", – отметил Жданов.

Также эксперт призвал провести технический осмотр специалистами завода-изготовителя.

Напомним, Министерство обороны перечислило первые средства семьям военнослужащих, погибших в результате крушения самолета Ан-26 в Харьковской области.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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