Катастрофа Ан-26: эксперт призвал проверить все самолеты завода-изготовителя

После выяснения причин катастрофы Ан-26, которая произошла под Харьковом возле Чугуева, необходимо провести техническое освидетельствование всех самолетов данной модели.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает "УНН".
"Все, что перечислила комиссия (причины катастрофы – Ред.), является ожидаемым – халатность должностных лиц, низкий уровень контроля и низкий уровень ответственности, в связи с тем, что армия – это зеркало государства", – сказал эксперт.
Он отметил, что должен быть соответствующий уровень подготовки экипажа. Однако если разобраться, в Украине недостаточное финансирование, недостаточно топлива и ресурса.
По словам эксперта, "в теории" в Украине существует подготовка к критическим ситуациям, и есть ряд учебников, в которых это расписано, и есть программа подготовки экипажей по действиям в экстремальных ситуациях.
"Дело в том, что это должно проводиться постоянно. Летчик должен быть постоянно под наблюдением должностных лиц, государства", – отметил Жданов.
Также эксперт призвал провести технический осмотр специалистами завода-изготовителя.
Напомним, Министерство обороны перечислило первые средства семьям военнослужащих, погибших в результате крушения самолета Ан-26 в Харьковской области.
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк