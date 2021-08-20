Ко Дню Независимости военных ждут большие премии: кто и сколько получит

Именно благодаря нашим защитникам, которые сейчас сдерживают агрессора на передовой, украинцы могут праздновать День Независимости

Украинских военных поощрят премиями / Фото: Сегодня

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подписал приказ о выплатах денежных премий военнослужащим ко Дню Независимости, но только тем, кто получил ранения.

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Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

В приказе отмечается, что деньги выплатят бойцам Сухопутных войск за усердие, разумную инициативу, добросовестное выполнение служебных обязанностей, мужество и героизм, проявленный в борьбе за свободу Украины и по случаю 30-й годовщины независимости нашей страны.

Размер премии будет зависеть от степени тяжести ранения и составит от 2500 до 10 000 грн.

"Именно благодаря нашим военнослужащим, которые сейчас сдерживают агрессора на передовой, мы имеем возможность торжественно праздновать День Независимости. Понятно, что никакие деньги не вернут людям здоровья. Это лишь свидетельство поддержки командования и уважения к подвигу наших военнослужащих, заботы о них. Хочу подчеркнуть, что мы сделаем все возможное, чтобы каждый военнослужащий, получивший ранения и изъявил желание остаться на службе в Сухопутных войсках, смог продолжить службу", – заявил Сырский.

Как будем отмечать 30-летие независимости

В этом году Украины отмечает 30-летие своей независимости. Президент Владимир Зеленский обещал украинцам, что праздник будет грандиозным.

24 августа состоится большой военный парад с участием украинских и иностранных военных. Будут все виды войск, которые защищают Украину на земле, в воздухе и воде. Мероприятия пройдут не только в Киеве, но и Одессе.

Также на протяжении дня будет много различных мероприятий, а вечером на НСК "Олимпийский" пройдет большой праздничный концерт с участием украинских звезд, а "гвоздем" программы станет знаменитый итальянский оперный певец Андреа Бочелли.

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Напомним, 27 июля был ровно год перемирию на Донбассе. Россия регулярно срывала мирные договоренности с самого начала перемирия, но даже в таких условиях потерь у ВСУ стало намного меньше. В ТКГ рассказывали, сколько погибло украинских военных за время перемирия.

Также в последние дни обострилась обстановка на фронте – четвертый день на Донбассе погибают бойцы и есть раненые.