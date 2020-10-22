Когда будет готова украинская вакцина от COVID-19: разработчик озвучил сроки

Наша вакцина точно будет производиться в Украине, пообещал Фаворов

Украинская вакцина, если все будет идти по плану ученых, будет готова примерно через год. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" один из разработчиков Михаил Фаворов.

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Доктор медицинских наук, эпидемиолог, эксперт в сфере контроля и профилактики распространения вирусных инфекций заверил, что вакцина будет производиться обязательно в Украине. Также он объяснил, сколько понадобится времени, чтобы довести препарат до готовности.

"Если не будет каких-либо форс-мажоров и мы сможем работать так, как мы планируем, то это девять месяцев, возможно, год", – сказал Фаворов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях украинские разработчики показывали президенту Владимиру Зеленскому результаты шестимесячного исследования оригинального украинского "кандидата" в вакцины, которая будет нейтрализовать COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека. Присутствовавший на встрече Фаворов отметил: нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусов, которые постоянно мутируют.

А вот врач-анестезиолог высшей категории и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров более пессимистично настроен. Он говорил, что украинская вакцина от COVID-19 может не появиться в ближайшие два года.

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