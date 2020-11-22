Когда штрафы бессильны: топ курьезных карантинных мер и их нарушений в разных странах мира

Иностранцы на самоизоляции посылают в магазин собак и пока не решили, нужны ли маски на улице

За 8 месяцев карантина в десятках стран вводились не только традиционные меры ограничения, но и те, которые изрядно удивляли. Ведь не везде люди боятся штрафов и тем более не везде хватает правоохранителей, чтобы уследить за всеми жителями.

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И пока в Украине правительство думает над введением локдауна, а полиция учится штрафовать нарушителей карантина, в разных странах мира применяют самые различные методы.

"Сегодня" собрали для вас самые отчаянные и курьезные методы борьбы с нарушителями карантина, которые используются властями разных стран. Особенно такие методы популярны в странах, где очень широко распространены верования в "высшее наказание".

Поили и давали "кайфануть"

Одними из самых неординарных мер оказались ограничения в США, непосредственно – в Сан-Франциско. По данным местных СМИ, в начале мая местные власти, чтобы не усугубить ситуацию с распространением коронавируса, распорядились поселить всех бездомных города в гостиницы.

Кроме того, чиновники распорядились, чтобы эти люди не пытались без лишней необходимости выходить на улицу. Как оказалось, у многих из таких граждан была зависимость от алкоголя и марихуаны.

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В итоге в рамках городской программы бездомным выделили определенные дозы алкоголя и медицинской марихуаны.

Под действие этой программы попали 270 человек. По данным американских властей, также были приняты меры, которые помогли бездомным избавиться от опасных зависимостей.

Яву патрулировали "привидения"

Не "пасли задних" и власти Индонезии, используя суеверность большинства местных жителей. Как сообщил ряд информагентств, в апреле власти острова Ява организовали по вечерам выход на улицы людей, закутанных в белые одежды.

Согласно местному фольклору, встретить вечером такое "привидение" считается крайне плохой приметой. По утверждения властей Индонезии, такие патрули "привидений" снизили число гуляющих по вечерам граждан в разы.

Кот не помог

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Если в Украине лишь поговаривали о том, что запретят выходить на улицу без лишней необходимости, то в Европе такая мера использовалась повсеместно. Исключениями становились случаи, когда нужно было выгулять домашнего животного.

Как оказалось, некоторые использовали для прогулок по пляжу котов на поводке. Так, по данным французских СМИ, в начале апреля жандармы региона Окситания на Юге Франции с помощью дрона выявили на местном закрытом на карантин пляже человека с котом.

Животное было на поводке длиной 8 метров. Когда владелец кота увидел беспилотник, то попытался сбежать, но жандармы в рамках наведения порядка устроили за ним погоню.

По их утвержениям, "кот не выглядел таким, который привык к прогулкам", после чего его хозяин был оштрафован на 135 евро.

Без школ, но с торжествами

Как и в нескольких других странах, решения властей удивляют жителей Бишкека.

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"Нас всех удивляет то, что до сих пор закрыты кинотеатры, большинство школьников учатся дистанционно, но при всем этом работают залы торжеств для проведения банкетов", – недоумевающе рассказала нам жительница столицы Кыргызстана Елена.

Собака-кормилец

Достаточно жесткие карантинные меры для находящихся на самоизоляции в Мексике стали причиной для единственного в свое роде случая.

Как сообщили ряд авторитетных СМИ, в конце марта в Мексике находящийся на обязательной самоизоляции гражданин по-своему прибегнул к помощи друга. К ошейнику своей собаки он прикрепил деньги и записку, адресованную продавцу. В послании он написал, что просит продать ему определенную марку чипсов.

Впрочем, ряд источников усомнились в правдоподобности истории – на опубликованных фото, где собака породы чихуахуа несет в зубах упаковку чипсов, было заметно, что товар превышает размер собаки.

Маска даже на улице

С самого начала карантина в мире одним из самых спорных вопросов оставалась необходимость ношения маски на улице. Например, главный санврач Украины заявлял, что носить маску на улице необходимости нет.

В то же время власти Казахстана, непосредственно главный санврач этой страны, в июле распорядился, чтобы население носило маски во всех общественных местах, в том числе и на улицах.

Как потом пояснили власти, такие меры необходимы для того, чтобы люди не заражали себя, прикасаясь грязными руками к лицу. Впрочем, местный Минюст парировал, что маски на улице не так уж и обязательны.

Подобные меры вводились и в Италии. Снимать маску разрешалось при употреблении пищи в общественных местах, но при этом граждане должны соблюдать дистанцию.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль провел совещание с Ассоциацией городов Украины, на котором обсудил борьбу с распространением COVID-19 и соблюдение карантина выходного дня.

Глава правительства напомнил мэрам, что каждый из них отвечает за жизнь и здоровье людей, поэтому нужно обмениваться конструктивными советами и предложениями, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации по коронавирусу.

Как известно, мэры ряда крупных городов Украины бойкотировали постановление Кабмина об усилении карантина на выходных.

А 17 ноября Верховная Рада отказалась обратиться в Кабмин с просьбой отменить карантин выходного дня и пересмотреть свое решение об усилении противоэпидемических мероприятий. Соответствующий проект постановления поддержали всего 149 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее стало известно о том, когда в Украину поступят первые партии вакцины. Подробности – в сюжете.

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