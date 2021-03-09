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"Коллаборанты ковида": Степанов рассказал, кто срывает вакцинацию в Украине

9 марта, 10:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В информационном пространстве Украины развернута целенаправленная антивакцинальная кампания

Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал политиков и экспертов, которые пытаются ввести украинцев в заблуждение относительно вакцинации, и обвинил их в антивакцинальной истерии. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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По его словам, в информационном пространстве Украины развернута целенаправленная антивакцинальная кампания, цель которой – подрыв национальной безопасности.

"Одним из возможных заказчиков антиквакцинальной истерии являются люди, которые хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих компаний мира – Covishield, Pfizer, AstraZeneka – и использовала вакцину, которая изготавливается в стране-агрессоре", – сказал Степанов.

"Второе. Я считаю заказчиками этой антивакцинальной вакханалии, т.н. наши коллаборанты ковида, – это разные политические деятели, эксперты, которые комментирую, какая вакцина хороша, а какая плохая", – сказал министр и посоветовал не слушать их "советов".

Как мы уже писали, Степанов выразил недовольство темпами вакцинации. По его словам, на конец прошлом недели должны были выйти на 10 тыс. прививок в сутки, а пока только в среднем 3 тыс.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация вакцина Максим Степанов

Источник: Сегодня

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